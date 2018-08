ilfattoquotidiano

: E così Davide #Casaleggio annuncia che “il M5S prende totalmente le distanze” dal no-vax Barillari. Bene. Ma a che… - sebmessina1 : E così Davide #Casaleggio annuncia che “il M5S prende totalmente le distanze” dal no-vax Barillari. Bene. Ma a che… - antlan1 : RT @sebmessina1: E così Davide #Casaleggio annuncia che “il M5S prende totalmente le distanze” dal no-vax Barillari. Bene. Ma a che titolo… - TutteLeNotizie : Davide Barillari e il siparietto estivo del M5s sui vaccini -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) La proposta di legge regionale suidel M5s Regione Lazio (primi firmatarie Roberta Lombardi) è no-Vax e non free-Vax perché anziché promuovere la libertà di scelta dei genitori pone gravose penalizzazioni a chi vaccina il proprio figlio, imponendo al bambino una quarantena di sei settimane di isolamento in casa. In pratica se la legge fosse approvata un bambino che facesse due vaccinazioni distinte in un anno perderebbe tre mesi di scuola. E’ molto improbabile che la legge sia approvata perché il M5s non ha la maggioranza nell’assemblea regionale, ma è interessante considerare i due aspetti scientifico e politico della proposta. L’aspetto scientifico si esaurisce in poche battute: un soggetto vaccinato con un virus vivo attenuato (ad esempio del morbillo, della varicella, della poliomielite nel vaccino di Sabin) sviluppa una malattia ...