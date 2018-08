Danilo Gallinari | Trent' anni contro corrente La mia prossima sfida è battere LeBron

NBA Africa Game 2018 : Danilo Gallinari MVP - vince Team World. Le foto più belle della giornata : A Pretoria, in SudAfrica, è andata in scena la terza edizione dell'NBA Africa Game. Danilo Gallinari è stato nominato MVP della partita: grazie ai suoi 23 punti Team World ha battuto Team Africa. ...

Milano. L’assessore Guaineri con Danilo Gallinari per We playground together : Danilo Gallinari, cestista italiano tra i più famosi al mondo, e L’assessore al Turismo, Sport e Qualità della vita del

Cristiano Ronaldo alla Juventus – Il commento di Danilo Gallinari : “è come l’arrivo di LeBron ai Lakers” : Danilo Gallinari, la convocazione in Nazionale e il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus: il commento del cestista azzurro dei Clippers E’ stato ufficialmente presentato Cristiano Ronaldo come giocatore della Juventus. alla Continassa, CR7 ha salutato i tifosi bianconeri, raccontato le sensazioni con le quali inizia questa nuova avventura in Italia ed effettuato le visite mediche. Ivan Benedetto/LaPresse Il colpo del ...

NBA supporta la settimana edizione del ‘Gallo Camp’ - il camp di basket di Danilo Gallinari : Tutto pronto per il ‘Gallo camp 2018′ supportato anche dalla National basketball Association (NBA) La National basketball Association (NBA) supporterà ufficialmente la settima edizione del ‘Gallo camp 2018’, il camp di basket, della durata di una settimana, organizzato dal campione dei Los Angeles Clippers Danilo Gallinari. Il camp, che vede la partecipazione di 200 ragazzi e ragazze tra i 7 e i 17 anni, si terrà nelle strutture ...

Basket - è Petrucci a parlare : “Le porte della Nazionale per Danilo Gallinari sono sempre aperte” : Sembra essere arrivata ad un punto di svolta la polemica che si era creata nei giorni scorsi tra Danilo Gallinari e la Nazionale italiana di Basket. Dalle parole del ct azzurro Meo Sacchetti “Chi ha un solo dubbio se ne stia a casa, senza rimpianti”, alla risposta via social con una lettera diretta alla Federazione da parte dell’ala dei Clippers “Non permetto a nessuno di mettere in dubbio il mio attaccamento alla maglia ...

Basket - Danilo Gallinari scrive a Petrucci : “Nessuno metta in dubbio il mio amore per la maglia azzurra” : Continua senza sosta il botta e risposta tra Danilo Gallinari e Meo Sacchetti. Dopo le ultime esternazioni del tecnico azzurro, il giocatore dei Los Angeles Clippers ha prima replicato con un’intervista sulla Gazzetta dello Sport e soprattutto poco fa sui suoi social è comparsa una lettera diretta al Presidente della FIP Gianni Petrucci. Una presa di posizione molto chiara da parte di Gallinari. Queste le sue parole: Caro Presidente dr. ...

