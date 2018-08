Da Kendall Jenner a Dua Lipa | 8 celebrity fashion trend per cui il mondo non è ancora

Kendall Jenner nella bufera - il suo dobermann azzanna una bambina : lei non si scusa e scappa via : Kendall Jenner nei guai per il suo affezionato dobermann, il cane avrebbe aggredito una bambina che stava pranzando accanto alla star di Instagram ed al suo cane a Los Angeles Un episodio mette nei guai Kendall Jenner ed il suo dobermann. Il cane della giovane influencer avrebbe azzannato una bambina che si trovava in un ristorante seduta accanto alla sorella di Kim Kardashian. Nel noto locale di Los Angeles, il Beverly Glen Deli, il ...

Kendall Jenner fa piani per il futuro : "Potrei avere figli tra due anni" : Intanto si coccola Baby Stormi

Kendall Jenner ha raccolto i capelli nell'acconciatura del momento : Embed from Getty Images Per partecipare a un evento di beneficenza a Los Angeles, la modella più pagata al mondo ha raccolto la sua chioma corvina in una semplice acconciatura. Ispirata agli anni '...

Kendall Jenner festeggia il compleanno del fidanzato Ben Simmons : Kenny in love

Harry Styles : la ex Kendall Jenner all'ultimo concerto del tour - insieme a tante altre star : Il Live on tour è finito

Kendall Jenner va in piscina con Ben Simmons e intanto starebbero cercando casa : Passi avanti con il nuovo fidanzato

Bella Hadid - Kendall Jenner e le altre : quest’estate fianchi in mostra : Era il 2013 quando sul web iniziò a girare la parola «belfie» per indicare i selfie del lato b. A sdoganare lo scatto, Kim Kardashian, la regina dei social dalla vita strettissima e il sedere molto formoso. Ma il potere di influenzare di Kim non si fermava solo al trend dei selfie e dei belfie, perché il suo lato tutt’altro che piccolo, in questi ultimi anni ha cambiato l’ideale del corpo femminile percepito dalle donne e in America ...

Kendall Jenner sarebbe andata a convivere con il fidanzato Ben Simmons : In una casa da 25mila dollari al mese

Kendall Jenner e Anwar Hadid - flirt finito dopo solo due settimane : È durata poco tra Kendall Jenner e Anwar Hadid. Due settimane dopo essere stato visto baciare Kendall ad un after-party del CFDA Awards il fratello di Gigi e Bella Hadid,...

Kendall Jenner : ecco cosa sta succedendo tra la modella e il fratello di Gigi e Bella Hadid : Un aggiornamento sul relationship status

Kendall Jenner : baci infuocati con il fratellino di Gigi e Bella Hadid : What?!

NBA – Ben Simmons e Kendall Jenner sono fidanzati : spunta il VIDEO che li ritrae insieme in discoteca : Ben Simmons e Kendall Jenner sono fidanzati: il VIDEO dei due insieme dopo la discoteca spopola su internet In questa stagione i Sixers hanno trovato in Ben Simmons il trascinatore che, insieme a Joel Embiid, ha guidato il team fino alle semifinali di Conference, prima di fermarsi contro i Celtics, candidandosi al premio di ROY. Anche fuori dal campo la point guard dei Sixers sembra cavarsela davvero bene. Ben Simmons si sta frequentando con la ...