Nuoto - Europei : Paltrinieri - Scozzoli e Cusinato d'argento. Bronzo per Restivo - la Pellegrini giù dal podio : GLASGOW, SCOZIA, - Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d'argento negli 800 metri stile libero maschili degli Europei di Nuoto , in corso a Glasgow . L'azzurro, CooperNuoto e Fiamme Oro, ha ...

Europei nuoto : Cusinato - Paltrinieri e Scozzoli d'argento - Restivo di bronzo : Da bicampione europeo uscente e bronzo mondiale ad argento europeo. Gregorio Paltrinieri raccoglie la medaglia che poteva prendere in questo momento di condizione debilitazione, per l'attacco del ...

Europei Nuoto 2018 - Ilaria Cusinato ad un passo dalla storia - la Hosszu la beffa per 8 centesimi : azzurra d'argento nei 200 misti : L'atleta azzurra conduce da metà gara in poi, per poi venire beffata nelle ultime bracciate da Katinka Hosszu che si laurea campionessa europea dei 200 misti Si ferma ad otto centesimi dal sogno ...

Nuoto - Europei 2018 : Matteo Restivo e Ilaria Cusinato che imprese! Bronzo ed argento di grande qualità : La vasca di Glasgow si tinge sempre più d’azzurro in questa penultima giornata della rassegna continentale natatoria 2018. Matteo Restivo ed Ilaria Cusinato conquistano un Bronzo e un argento di grande qualità che dà lustro ad una spedizione in cui le soddisfazioni non stanno mancando. Il 23enne nostrano, nei 200 dorso, si è superato realizzando il nuovo primato italiano della distanza di 1’56″29 (migliorando il record che egli ...

Europei Nuoto 2018 – Ilaria Cusinato ad un passo dalla storia - la Hosszu la beffa per 8 centesimi : azzurra d’argento nei 200 misti : L’atleta azzurra conduce da metà gara in poi, per poi venire beffata nelle ultime bracciate da Katinka Hosszu che si laurea campionessa europea dei 200 misti Si ferma ad otto centesimi dal sogno Ilaria Cusinato nella finale dei 200 misti, l’atleta azzurra viene beffata per otto centesimi da Katinka Hosszu che si tiene così lo scettro europeo. Gara solida e concreta della nuotatrice italiana che, dopo la frazione a farfalla, ...

DIRETTA / Europei nuoto Glasgow 2018 streaming video e tv : Cusinato argento e Restivo bronzo - 4 medaglie oggi! : DIRETTA Europei nuoto 2018: info streaming video e tv della sesta giornata di gare a Glasgow, oggi mercoledi 8 agosto 2018. Attesa per la finale di Paltrinieri questa sera.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 18:50:00 GMT)

Europei nuoto - Ilaria Cusinato argento : 18.59 Preziosa medaglia d'argento di Ilaria Cusinato nei 200 misti agli Europei di Glasgow. L'azzurra,già seconda nei 400, nuota in 2'10"25, subendo solo nel finale la rimonta della campionissima ungherese Katinka Hosszu (2'10"17). E' di bronzo Matteo Restivo nei 200dorso (1'56"29), dietro al russo Rylov e al polacco Kawecki.Luca Mencarini 7°. Solo quarta la staffetta 4x100 sl mista Lorenzo Zazzeri, Alessandro Miressi, Giada Galizi e Federica ...

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : Paltrinieri - Cusinato e Scozzoli d’ARGENTO. Bronzo assurdo di Restivo! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI (MERCOLEDI’ 8 AGOSTO) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto. Oggi è il giorno di Gregorio Paltrinieri e dei suoi 800 stile libero. La condizione non è ottimale ma Greg ci proverà conscio di avere poche chance per il virus che lo ha colpito e debilitato. Tuttavia, da campione quale è, darà tutto se ...

Nuoto - Europei 2018 : la consacrazione di Ilaria Cusinato. Un argento dal sapore particolare : Inutile negarlo. Nei 400 misti donne un podio era l’obiettivo per i progressi fatti ed Ilaria Cusinato, nativa di Cittadella e a Ostia da alcune stagioni seguita dal mentore Stefano Morini, non ha deluso le attese. Per una giovane, alla prima gara importante, le risposte psicologiche sono state ottime: partenza con il piglio giusto e piscina aggredita fin dal primo cinquanta. Per alcuni è la gara della morte, questo alternarsi di stili; ...

Europei nuoto : Cusinato d'argento nei 400 misti : ROMA - E' di Ilaria Cusinato la prima medaglia dell'Italia agli Europei di nuoto di Glasgow: l'azzurra ha conquistato l'argento nei 400 misti con il tempo di 4'35'05. L'oro è andato alla francese ...

Cusinato e 4X100 SL maschile d'argento : Si fermano invce in semifinale Erika Ferraioli, 50 sl,, Thomas Ceccon e Simone Sabbioni, 50 dorso, nuovo record del mondo giovanile per il russo Kolesnikov che si migliora e firma il crono di 24'25, ...

Europei Glasgow - Cusinato seconda nei 400 misti - argento azzurro anche nella staffetta. Pellegrini quinta : Ilaria Cusinato è argento nei 400 misti in 4'35'05 ai campionati Europei al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow. Per l'atleta padovana è la seconda prestazione personale di sempre ...

Nuoto - Europei 2018 : Ilaria Cusinato e 4 100 stile libero maschile d'ARGENTO! Frazione spaziale di Miressi : Davvero eccellente il suo crono a precedere un Kliment Kolesnikov che, tanto per gradire, ottiene il primato del mondo juniores di 24 25 e domani cercherà di portarsi a casa il successo. In terza ...

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : doppio argento per Cusinato e la 4 100 sl maschile : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto a Glasgow : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdersi neanche un istante del darsi ...