Curcumina può combattere il cancro | scoperto come renderla utilizzabile dall' organismo

Blastingnews

(Di mercoledì 8 agosto 2018) I ricercatori dell'Università dell'Illinois sono riusciti a risolvere il problema relativo all'assorbimento dellada parte dell'. Laè una sostanza contenuta nella curcuma che ha delle proprietà anti-tumorali. Gli studiosi combinando la curcuma con il platino hanno risolto i problemi di assorbimento della. In particolare Santosh Misra, uno dei ricercatori, ha spiegato che la solubilità in acqua di un farmaco è fondamentale perché lo stesso possa essere immesso nel flusso sanguigno. I ricercatori utilizzando il platino sono riusciti non solo a rendere solubile la, ma hanno reso il composto ottenuto cento volte più efficace nel contrastare il, nello specifico il melanoma e i tumore al seno, rispetto a quanto è possibile ottenere utilizzando i due elementi separatamente. Stando a quanto è emersoo studio, la combinazione data dal ...