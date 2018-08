Curcumina contro il cancro | superati problemi di solubilità in combinazione con il platino

Blastingnews

: #curcuma: Il suo ingrediente magico è la #curcumina, il principale componente biologicamente attivo, utile anche co… - AmbienteBio : #curcuma: Il suo ingrediente magico è la #curcumina, il principale componente biologicamente attivo, utile anche co… -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Laè il principio attivo principale (rappresenta il 60% delle molecole coloranti color giallo-arancio denominate curcuminoidi) che ritroviamo nel rizoma della Curcuma longa, nota spezia ampiamente utilizzata nella cucina indiana, ma oggi reperibile fresca anche in Italia. La curcuma possiede straordinarie proprietà medicinali, tra cui quella anti-attestata da numerosi studi clinici, l'ultimo dei quali è quello della University of California di San Diego School of Medicine, in collaborazione con ricercatori dell'Università di Pechino e Zhejiang. Uno deidellaè tuttavia quello della scarsa biodisponibilità, superato grazie alla recente scoperta degli scienziati dell'Università dell'Illinois, Usa, che sono riusciti a combinarla con ilin un'eccezionale sinergia dalla potente efficacia anti-. I risultati della ricerca sono stati pubblicati ...