Curcuma anti-tumore | la sostanza che riesce ad uccidere le cellule malate

Blastingnews

: Curcuma è killer anti-tumore, scoperto come renderla fruibile per l’organismo - LiritvTv : Curcuma è killer anti-tumore, scoperto come renderla fruibile per l’organismo - Chicomesol : RT @ChiaraCiv: Curcuma è killer anti-tumore, scoperto come renderla fruibile per l'organismo - ChiaraCiv : Curcuma è killer anti-tumore, scoperto come renderla fruibile per l'organismo -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) I ricercatori dell'Università dell'Illinois hanno trovato come far penetrare la curcumina all'interno dell'organismo umano: laè ritenuta un killer per letumorali e dunque potrebbe essere molto utile e importante nella lotta contro i tumori. La curcumina si trova all'interno dellaed è poco solubile in acqua, e tale caratteristica rende in pratica impossibile far sì che che lariesca a penetrare all'interno del flusso sanguigno: ma col nuovo processo messo a punto, grazie alla combinazione col platino questo ostacolo pare essere stato superato. I ricercatori hanno riferito che la curcumina, se unita al platino, è in grado di frammentare il Dna delletumorali. Gli studi più recenti sulla curcumina Diverse ricerche precedenti avevano già fatto emergere che la curcumina è in grado di interferire con letumorali facendo sì che queste non ...