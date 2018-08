Crotone August Summer Events | un gesto d' amore verso la città

Calciomercato Crotone - acquistato calciatore August Kargbo : Il Football Club Crotone ha comunicato, in una nota, che il calciatore Augustus Kargbo ha firmato un contratto di addestramento tecnico. Classe 1999, Augustus compira’ 19 anni il prossimo 24 agosto: si tratta di un giovane e promettente attaccante nato a Freetown, in Sierra Leone, che nell’ultima stagione ha militato in Serie D nel Campobasso mettendo a segno ben 6 reti in 20 presenze. “Salito alla ribalta per la ...