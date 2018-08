Cristiano Malgioglio | Domenica In o Domenica Live? Non ho ancora firmato nulla

Mara Venier contro Cristiano Malgioglio? La replica di lui : Cristiano Malgioglio sbotta: “Nessun dissapore con Mara Venier” Cristiano Malgioglio non ci sta! In una recente intervista rilasciata a Il Messaggero, Mara Venier ha sbugiardato l’amico dicendo che l’avrebbe preso solo per una puntata per la sua nuova Domenica in, in onda dal 16 settembre su Rai1, ma al direttore Angelo Teodoli non piace. Secondo le ultime indiscrezioni, Cristiano Malgioglio non avrebbe detto di no a ...

Giovanni Ciacci Vs Cristiano Malgioglio/ "Pensasse a cantare e promuovere il suo disco" : Giovanni Ciacci, intervistato da La Nazione, parla di amore, amicizie e soprattutto delle stagione 2018-19 a Detto Fatto, in onda a partire dal 10 settembre.(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 13:38:00 GMT)

Mara Venier - rapporti tesi con Cristiano Malgioglio? L’indiscrezione : Mara Venier e Cristiano Malgioglio ai ferri corti? L’ultima indiscrezione dopo la mancata partecipazione di lui a Domenica In Cristiano Malgioglio dice ‘No’ a Domenica In o è Domenica In a dire ‘No’ a Cristiano Malgioglio? Ebbene, stando a quanto emerso oggi, pare esserci una piccola diatriba su questo punto. La scorsa settimana, infatti, giornali […] L'articolo Mara Venier, rapporti tesi con Cristiano ...

Mara Venier sbugiarda l'amico Cristiano Malgioglio : 'In realtà lui non piace a Teodoli' : Mara Venier smentisce l'amico Cristiano Malgioglio. Lui aveva spiegato di aver rifiutato la Domenica in della Venier. Ma Mara, in un'intervista al Messaggero, chiarisce un punto importante. "Io l'...

Mara Venier/ “Cristiano Malgioglio a Domenica In? No - alla Rai non piace...” : Mara Venier: “Cristiano Malgioglio a Domenica In? No, alla Rai non piace...”. Le ultime notizie sulla conduttrice, che prende in mano il programma dopo le sorelle Parodi(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 17:42:00 GMT)

Cristiano Malgioglio contro Giusy Ferreri : Cristiano Malgioglio in un’intervista rilasciata a “Rolling Stone”, senza troppi discorsi ha parlato dei suoi colleghi, di politica e del suo futuro. Una risposta in particolare ha riguardato Giusy Ferreri, attualmente in testa alle classifiche con “Amore e Capoeira. Alla domanda “ha qualche sassolino da togliersi?” Maglioglio ha risposto “Solo uno: quando abbiamo fatto X Factor, grazie a me la signora Giusy Ferreri ...

Cristiano Malgioglio contro Giusy Ferreri : «Se non era per me stava ancora alla Esselunga» : Cristiano Malgioglio spara a zero su tutti. In un'intervista rilasciata a Rolling Stone, il paroliere senza peli sulla lingua ha parlato dei suoi colleghi, di politica e del suo futuro. Una risposta ...

Giovanni Ciacci furioso contro Cristiano Malgioglio : Cristiano Malgioglio avrebbe attaccato Giovanni Ciacci, in un’intervista a “Rolling Stones”. E Gio Gio non gliel’avrebbe mandate a dire. Come riporta il sito “361magazine”, tra i due amici al momento non correrebbe buon sangue. Malgioglio infatti nell’intervista avrebbe affermato: «Mi dà molto fastidio quando dice che siamo rivali. Ma rivali di che cosa? La mia professione è l’artista, la sua è quella di apparire sui giornali, ...

“Ah sì?”. Cristiano Malgioglio non glielo doveva dire a Giovanni Ciacci. Che ora è una furia : Fine di un’amicizia? Giovanni Ciacci, il mitico Giò Giò di Detto Fatto, è andato su tutte le furie quando ha letto quelle parole su di lui scritte nere su bianco in una recente intervista apparsa su Rolling Stones. Ma non è stato zitto. Ha replicato e anche duramente. L’altro protagonista, come scrive il sito 361magazine, è Cristiano Malgioglio, il paroliere ed ex concorrente del Grande Fratello Vip che al magazine non è ...

Cristiano Malgioglio/ “Essere gay non è una disgrazia - vuol dire felicità!” - poi sul Grande Fratello svela… : Cristiano Malgioglio: "Essere gay non è una disgrazia, vuol dire felicità!”, poi sul Grande Fratello svela che ci sarà anche la prossima edizione, e sugli altri impegni dice...(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 10:32:00 GMT)

Cristiano Malgioglio preferisce Barbara d’Urso alla Venier : Mara Venier rifiutata da Malgioglio: il cantante non ‘tradisce’ la d’Urso Come tutti sapranno ormai a menadito, nella prossima stagione televisiva Mara Venier tornerà su Rai Uno alla conduzione della nuovissima edizione di Domenica In. La Rai ha infatti chiamato la popolare conduttrice per cercare di risollevare le sorti della trasmissione domenicale. Difatti, inutile negarlo, la Domenica In condotta dalle due sorelle Parodi ...

Scontro a distanza tra Cristiano Malgioglio e Giovanni Ciacci : Il detto dice "L'amore non è bello se non è litigarello" ma in questo caso il contesto cambia poiché si tratta di un legame d'amicizia ma movimentato da provocazioni a destra e manca. Parliamo di Cristiano Malgioglio e Giovanni Ciacci, conosciuti soprattutto per il loro carattere fumantino e per la loro appariscenza che non passa inosservata.I due, uniti da una conoscenza datata non se le mandano a dire. Lo 'Scontro' era partito da ...

Cristiano Malgioglio / La frecciatina a Giusy Ferreri e la critica alla musica italiana : "Non mi dà emozioni" : Intervistato da Rolling Stone, CRISTIANO MALGIOGLIO ricorda gli esordi di Giusy Ferreri e critica le nuove leve della musica italiana a partire da Sfera Ebbasta.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 09:27:00 GMT)

Cristiano Malgioglio svela i segreti della D'Urso e asfalta Giusy Ferreri : Cristiano Malgioglio , paroliere e cantante che a 70 anni sta conoscendo un nuovo clamoroso successo mediatico, ha rilasciato un'intervista alla rivista Rolling Stone in cui ha attaccato Aida Nizar , ...