Creme «effetto sorbetto» | più fresche di uno Spritz

: @GigiEinaudi Dovete aspetta' che le creme facciano effetto :D - Alyenante : @GigiEinaudi Dovete aspetta' che le creme facciano effetto :D - Gianbilico : Esistono creme antirughe che appena acquistate cominciano a fare effetto,per cui in molti compreso io mi chiedo a… - Ilenia13980630 : Beauty H2O | Per idratare la pelle l'acqua non basta più Sieri e creme intelligenti dissetano la pelle in modo mira… -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) È il paradosso dell‘estate: la pelle ha bisogna di essere dissetata con una dose di idratazione extra, ma appena mettiamo la crema iniziamo a sudare. L’importante è non lasciarsi ingannare dalla texture. Di solito con burri efondenti sentiamo su viso e corpo una sensazione di maggior comfort e di nutrimento estremo. Ma in realtà, per l’estate queste formule possono essere sostituite con gel,dalla consistenza acquosa e leggerissima che non fanno sudare, rinfrescano e penetrano in profondità. Apportando gli stessi benefici delle texture più avvolgenti. Sono unoper la pelle! LEGGI ANCHECrema viso: come sceglierla per l'estate Anzi, rinfrescano la pelle proprio come farebbe un un ghiacciolo e sono perfette da tenere anche sul comodino per la notte. D’estate anche la gestualità è importante per combattere l’afa e tenere il caldo ...