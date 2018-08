Coppa Italia | il programma del terzo turno

Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score delle partite (1^ turno fase a gironi) : Risultati Coppa Italia Serie C: Diretta gol live score delle partite in programma oggi emrcoledi 8 agosto 2018 e valide per il primo turno della fase a gironi. (Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 07:07:00 GMT)

Calcio - Coppa Italia 2018-2019 : Lecce-Feralpisalò 1-0 dts. I salentini si regalano il Genoa : Completato il secondo turno della Coppa Italia di Calcio: nel posticipo di questa sera il Lecce ha battuto la Feralpisalò per 1-0 dopo i tempi supplementari. Decisiva la rete al 94′ di Simone Palombi, che ha consegnato la qualificazione ai salentini, ora impegnati, domenica 12 nel terzo turno, in casa del Genoa. Nei tempi regolamentari nessuna rete, ma due ammonizioni per parte. I padroni di casa sfruttano soltanto due cambi nei 90′, ...

Calcio femminile : la Finale di SuperCoppa Italiana 2018 potrebbe saltare. Juventus e Fiorentina minacciano lo sciopero : Si prevedono tempi duri per il Calcio femminile nostrano. Dopo la decisione della Corte d’Appello Federale, che ha accolto il ricorso della Lega Nazionale Dilettanti contro la delibera del Commissario Straordinario Roberto Fabbricini, che assegnava alla FIGC l’organizzazione dei tornei di Serie A e di Serie B, i due massimi campionati nazionali sono tornati sotto l’egida della LND e questo ha portato ad una reazione sia da parte della ...

Coppa Italia - Lecce-Feralpisalò. Liverani : 'Condizione non ottimale' : Primo impegno ufficiale della stagione ormai alle porte, Lecce che si prepara ad affrontare la Feralpisalò in Coppa Italia, match in programma martedì 7 agosto alle ore 20.30 allo Stadio Via del Mare. ...

Tennis - Corrado Barazzutti : “Sogno una grande Coppa Davis - l’Italia fa paura” : Un momento magico per il Tennis italiano, con quattro tornei vinti in tre settimane da tre giocatori diversi. A iniziare questa striscia è stato Fabio Fognini a Bastad, che poi si è ripetuto questo fine settimana a Los Cabos. Hanno poi messo la firma anche Marco Cecchinato a Umago e Matteo Berrettini a Gstaad. Di questi risultati può essere molto felice Corrado Barazzutti, capitano di Coppa Davis, che ha così commentato questo momento alla ...

Video/ Foggia Catania - 1-3 - : highlights e gol della partita - Coppa Italia - 2° turno - : Video Foggia Catania , 1-3, : highlights e gol della partita valida per la Coppa Italia, 2° turno eliminatorio. Colpaccio in Puglia per i siciliani.

Il Ravenna inizia la stagione nel modo migliore superando il Rimini in Coppa Italia : Ravenna-Rimini 1-0 Ravenna , 4-3-3, : Venturi; Eleuteri, Ronchi, Lelj, Bresciani; Papa, Jidayi, Maleh , 14 st Siani, ; Galuppini , 37 st Trovade, , Raffini , 14 st Magrassi, , Selleri , 28 st Sabba, . ...