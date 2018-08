Contro il populismo una politica riformista

Il populismo e i pericoli dei movimenti «Contro» : Ne fanno parte esponenti della maggioranza governativa precedente che si ritiene abbiano profittato della loro posizione (la casta), in combutta con i rappresentanti della grande...

Ocse Contro governo Conte : populismo mette a rischio crescita Eurozona : 'Una più rapida soluzione sull'alto livello di crediti deteriorati in diversi Paesi sarebbe cruciale per facilitare lo sviluppo del credito e la trasmissione della politica monetaria. Anche se in ...

Bilderberg - l’inContro a porte chiuse del 2018 è a Torino. Al centro il populismo in Europa : L’anno scorso si è svolto a Chantilly, in Virginia. Ma quest’anno il gruppo Bilderberg ha scelto Torino per il suo consueto incontro annuale, rigorosamente a porte chiuse. L’appuntamento si tiene dal 7 al 10 giugno e i partecipanti saranno 128: due terzi vengono dall’Europa, il resto dall’America del Nord. Il meeting, fondato da Rockfeller nel 1954 che quest’anno arriva alla 66esima edizione, riunisce ministri, ...

Berlusconi : "No alla fiducia al governo M5s-Lega - opposizione rigorosa Contro il populismo" : Il presidente di Forza Italia annuncia l'opposizione "molto rigorosa al pauperismo, al giustizialismo e a ogni atto che metta in pericolo i conti pubblici, il risparmio e la libertà". "Forza Italia è per l'Europa, garante di pace negli ultimi 70 anni".

Juncker : "Impegniamoci Contro populismo" : 14.26 Fare fronte al "populismo rampante". così il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker alla plenaria a Strasburgo. "Entro un anno gli europei avranno votato per un nuovo Parlamento Europeo di cui nessuno conoscerà la composizione e che sarà differente da quella attuale, cosa che mi fa nutrire qualche inquietudine. E vorrei che tutti noi ci impegnassimo in una sorta di contratto contro il populismo galoppante che possiamo ...

Ue - Juncker : "Impegniamoci Contro populismo galoppante' : "L'unanimità non può funzionare - ha detto - perché se un solo Stato membro si mette di traverso l'Europa è bloccata, dunque esigo una maggioranza qualificata sulla politica estera", ha precisato. ...

Juncker : 'Impegniamoci Contro populismo galoppante' : 'Dopo le elezioni europee la composizione Parlamento Europeo sarà diversa, questo mi preoccupa' ha dichiarato stamani il presidente della Commissione Europea - Fare fronte al "populismo rampante". ...