Contratti a termine | ritorno dei voucher e lotta al gioco d' azzardo | le nuove misure per

Decreto Dignità - tutte le novità : dai paletti ai Contratti a termine alle sanzioni per chi prende soldi pubblici e delocalizza : Fisco, lavoro, giochi e sport dilettantistico. Sono i quattro capitoli che compongono il Decreto Dignità del governo Conte, convertito in legge martedì 7 agosto. Il provvedimento, voluto dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio per ridurre la precarietà, dispone che i contratti a termine possano durare non oltre 24 mesi. Dopo i primi 12 mesi, per rinnovarli occorrerà indicare la causale: in caso contrario il rapporto di lavoro si trasformerà ...

Decreto dignità - ok del Senato con 155 sì e 125 no : è legge il provvedimento su Contratti a termine e spot dei giochi : Il Decreto dignità è legge. L’aula del Senato ha dato il via libera definitivo al provvedimento con le nuove norme su contratti a termine e pubblicità dei giochi con 155 sì, 125 no e 1 astenuto. L’approvazione del provvedimento che porta la firma del vicepremier Luigi Di Maio, approdato in Aula solo ieri dopo il via libera al Milleproroghe, è arrivata in extremis a poche ore dall’inizio della pausa estiva dei lavori ...

Contratti a termine : ne abbiamo meno della media Ue : Quando il Pil si abbassa il numero scende, quando l'economia torna a salire i precari aumentano. A nostro parere va segnalato che il notevole ricorso a questi Contratti non è legato all'elevato ...

Via libera al DECRETO DIGNITÀ alla Camera: Di Maio vince il primo round, le novità del testo. Ultime notizie: più multe per chi viola il divieto di pubblicità gioco. I nuovi contratti

Gli imprenditori veneti : 'Non sarà rinnovato il 22% dei Contratti a termine' : Le indagini delle associazioni continuano a confermare che il provvedimento farà perdere posti di lavoro. Nuovo appello ai politici ad eliminare le criticità del testo -

Dl Dignità - manager bocciano modifiche a Contratti a termine : ... anche forti della competenza ed esperienza di chi tutti i giorni decide investimenti e assunzioni che hanno le principali ricadute sulla crescita dell'economia e dell'occupazione. Siamo ancora in ...

Dl Dignità - manager bocciano modifiche a Contratti a termine : I manager pensano che le modifiche introdotte dal decreto Dignità sui contratti a termine danneggeranno le aziende e l’occupazione. E' quanto emerge da un’indagine di AstraRicerche per manageritalia alla quale hanno risposto, dal 27 al 31 luglio, via web, 578 dirigenti d’azienda, amministratori delegati, direttori generali e direttori del personale, quindi i decisori aziendali in fatto di assunzioni. --Dai risultati emerge che la maggioranza di ...

Il DECRETO DIGNITÀ è ancora all'esame della Camera. Si fatica però ancora a comprendere alcune decisioni del Governo, che non aiutano certo i lavoratori. LUIGI DEGAN

Lavoro - i Contratti a termine ci sono in tutta Europa. Ma in Italia mancano le tutele : La crescita di rapporti a tempo determinato rientra in un trend Ue: l’incidenza è del 15,5% da noi, contro i 16% dell’Eurozona. Il problema? All’estero si investe per garantire occupazione. Nella Penisola, come testimonia il rapporto Svimez, aumenta solo il precariato...

A giugno torna a salire la disoccupazione : 10 - 9% | Record per i Contratti a termine : Il tasso delle persone con un lavoro scende al 58,7%. Minimo storico per gli inattivi, oggi pari al 33,9%, 27mila in meno in un mese. Il carrello della spesa al 2,3%

Istat : disoccupazione sale al 10 - 9% - record di Contratti a termine : Istat: la disoccupazione torna a salire nel mese di giugno, attestandosi al 10,9%, +0,2 rispetto a maggio, anche se si registra un lieve calo a livello annuale. Secondo quanto emerge dagli ultimi dati Istat, il numero di disoccupati è salito a quota 2 milioni e 866mila persone. sale anche la disoccupazione giovanile, che arriva al 32,6%, +0,5 rispetto a maggio e +13% rispetto al minimo storico rappresentato dal febbraio 2007, quando era al ...