Conti dormienti | a novembre lo Stato si prende tutto

Conti dormienti - a novembre scatta la prescrizione : i risparmi dimenticati saranno persi : A novembre scatta la prescrizione per i cosiddetti “Conti dormienti”. Dopo tale termine, secondo quanto ricordato da una nota del Ministero delle Finanze, non sara' più possibile richiedere la liquidazione delle somme depositate ed i risparmi “dimenticati” saranno definitivamente persi. Si tratta di un “tesoretto” pari a 673 milioni di euro che, trascorsi i termini [VIDEO] di prescrizione senza che nessuno ne reclami la liquidazione, saranno ...

A novembre 1 - 5 miliardi in 'Conti dormienti' finiranno nelle casse dello Stato : come svegliarli : Il Tesoro ricorda che il prossimo novembre verranno prescritti i conti dormienti che, secondo alcune stime, ammonterebbero a circa 1,5 miliardi: la prescrizione significa che non saranno più esigibili.

Conti dormienti - da novembre non più esigibili : lo Stato intasca tutto. Ecco come chiedere i rimborsi : Si tratta in pratica di somme mai movimentate per 20 anni, per le quali il ministero dell'Economia ritiene opportuno invitare ad effettuare una verifica sull'esistenza di Conti dormienti intestati a ...

A novembre prescrizione per i Conti "dormienti" : Le domande possono essere inoltrate a www.consap.it nella sezione 'economia fondorapporti dormienti'.

Conti dormienti - a novembre scatta prescrizione : come riavere i soldi - : Tra qualche mese non saranno più esigibili depositi di denaro, azioni, obbligazioni e assegni non riscossi, che siano rimasti in giacenza 10 anni nelle banche e altri 10 nelle casse pubbliche. Sono ...

Da novembre scadono i Conti dormienti : quali sono i risparmi che gli italiani rischiano di perdere : Da novembre 2018 iniziano a scadere i termini per poter recuperare le somme dei conti dormienti, ovvero quelle cifre dimenticate sia come depositi di denaro che come risparmi, conti correnti e azioni. sono dormienti quei conti su cui non vengono effettuati prelievi o operazioni da, in totale, venti anni.continua a leggere

Conti dormienti : il MEF ricorda l'inizio della prescrizione da novembre 2018 : Si tratta in pratica di somme mai movimentate per 20 anni, per le quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze ritiene comunque opportuno invitare ad effettuare una verifica puntuale sull'...

Conti dormienti : il MEF ricorda la prescrizione da novembre 2018 : Si tratta in pratica di somme mai movimentate per 20 anni, per le quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze ritiene comunque opportuno invitare ad effettuare una verifica puntuale sull'...

A novembre prescrizione per i Conti "dormienti" : Le domande possono essere inoltrate a www.consap.it nella sezione 'economia fondorapporti dormienti'.

Da novembre prescrizione Conti dormienti : ANSA, - ROMA, 7 AGO - Il Ministero dell'Economia ricorda che, a partire da novembre 2018, inizieranno a scadere i termini per l'esigibilità delle somme dei primi "conti dormienti" affluiti al Fondo Rapporto dormienti nel novembre 2008. Al ...

Conti dormienti - come riavere i soldi : A partire da novembre 2018, inizieranno a scadere i termini per l'esigibilità delle somme relative ai primi 'Conti dormienti' affluiti al Fondo Rapporto dormienti nel novembre 2008. Lo ricorda il Mef ...

Conti dormienti - Tesoro : “Da novembre non più esigibili. Controllare sul sito per fare domanda di rimborso” : Conto alla rovescia per Controllare se ci sono Conti dormienti intestati a proprio nome o a qualche famigliare. Il ministero dell’Economia e delle Finanze ricorda che, a partire dal mese di novembre 2018, inizieranno a scadere i termini per l’esigibilità delle somme relative ai primi Conti non movimentati da molto tempo e affluiti al Fondo Rapporti dormienti nel novembre 2008. Nel fondo finiscono somme inutilizzate relative a strumenti di natura ...

Attenzione ai Conti dormienti - a breve molti italiani perderanno i risparmi dimenticati : Le somme depositate su libretti postali, conti correnti, certificati di deposito e fondi di investimento, non più...

Conti dormienti : cosa sono e come chiedere il rimborso : ... a cui sono state affidate le procedure di rimborso, ha individuato una banca dati in cui è possibile trovare il proprio rapporto dormiente , www.consap.it/servizi-economia/fondo-rapporti-dormienti, ...