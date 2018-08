Conte sulla Riforma scolastica | “Non è priorità di questo Governo”

RAI - Conte : “FOA ADEGUATO PER PRESIDENZA”/ Ultime notizie : “Sulla Tav deciderà il governo” : CONTE "Manovra serie e coraggiosa, in Europa a testa alta". Ultime notizie Governo, il premier in conferenza stampa: "crescita con le riforme, su Tav e reddito di cittadinanza..."(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 14:18:00 GMT)

Conte : sulla Tav facciamo verifiche poi decisione del governo : Roma, askanews, - "La Tav è un'argomento all'ordine del giorno del governo, come già anticipato dal ministro Toninelli stiamo valutando tutti gli aspetti come costi e benefici, all'esito di questa ...

Conte : la manovra sarà rigorosa. Sulla Tav faremo una sintesi tra un po’ : Nella conferenza stampa di saluto ai giornalisti prima della pausa estiva, il premier Giuseppe Conte sta affrontando diversi argomenti. Conte ha innanzitutto promesso che la manovra sarà seria, rigorosa e oggettiva: «La ragione dell’incontro di oggi è oggettiva: mettere a punto una manovra che sia seria, rigorosa, coraggiosa. sarà accompagnata da r...

Inferno sulla strada delle vacanze - Conte dai feriti. L’ipotesi di un colpo di sonno per l’autista : Stamattina il premier Giuseppe Conte all’ospedale di Cesena e poi a Bologna ha fatto visita a due dei feriti più gravi dell’esplosione di ieri sul raccordo dell’A14. Il giorno dopo l’incidente che ha scatenato l’Inferno a Bologna, con un’autocisterna esplosa all’altezza di Borgo Panigale dopo un tamponamento, si pensa ai feriti. ...

Incendio sulla A14 a Bologna - il Premier Conte : “Vista la dinamica possiamo ritenerci fortunati” : “Rispetto alla dinamica che si e’ prospettata e realizzata, quelle che potevano essere le conseguenze, possiamo ritenerci fortunati: e’ stato un terribile incidente, ma i feriti sono tutti in via di guarigione. Voglio ringraziare la macchina dei soccorsi che e’ stata fantastica. La mia presenza e’ un modo per essere vicino alle persone e ai familiari che hanno subito conseguenze”. Lo ha detto il Premier ...

Inferno sulla strada delle vacanze - Conte dai feriti. Identificata la vittima : l’autista dell’autocisterna : Il premier Giuseppe Conte oggi sarà a Cesena, all’ospedale dove è ricoverato uno dei feriti più gravi dell’esplosione di ieri sul raccordo di Bologna. Si tratta di un carabiniere rimasto ustionato durante i soccorsi. Il giorno dopo l’incidente che ha scatenato l’Inferno a Bologna, con un’autocisterna esplosa all’altezza di Borgo Panigale dopo un...

Vertice sulla manovra di bilancio - Conte e Tria confermano flat tax e reddito di cittadinanza ma non dicono come troveranno i soldi : ... reddito di cittadinanza, in una legge di bilancio che deve fare i conti con un'economia in rallentamento e un deficit pubblico in crescita. Il quesito, in termini concreti, è rappresentato dalle ...

Sulla Tap Conte promette valutazioni - poi sottolinea : 'È un impegno già preso' : Sulla Tap il governo valuterà tutte le criticità segnalate dai territori interessati dai cantieri della Trans-Adriatic Pipeline adottando il 'metodo Ilva'. Una formula che riaccende le speranze del ...

Conte alla Casa Bianca - il sì di Trump sulla Libia/ Il premier italiano porta via il posto a Macron : Conte-Trump alla Casa Bianca: clima disteso nell'incontro bilaterale Italia-Usa a Washington. Intesa sulla politica dei migranti e sulla gestione del dossier Libia nel Mediterraneo. (Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 15:17:00 GMT)

Libia - il “patto” tra Trump e Conte per sfidare Macron : Tripoli diventa uno strumento di pressione sulla Francia : La questione libica ha occupato una parte importante del colloquio tra Donald Trump e Giuseppe Conte a Washington. Il primo ministro italiano ha spiegato come la Casa Bianca appoggi l’organizzazione di una conferenza internazionale sulla Libia, a Roma, il prossimo autunno. Trump si è detto “d’accordo sul fatto che l’Italia diventi un punto di riferimento in Europa e il principale interlocutore… per quanto riguarda soprattutto la Libia”, ha ...

Trump riceve Conte alla Casa Bianca : «Migranti - l'Europa segua l'Italia». Ok a cabina regia sulla Libia : Con una calorosa stretta di mano il presidente americano Donald Trump ha accolto Giuseppe Conte alla Casa Bianca. «Sono molto d'accordo con quello che state facendo...

Trump incontra Conte : Nascerà una cabina di regia italo-americana sulla Libia. : Il governo italiano avrebbe ottenuto il via libera di Donald Trum per la creazione di una cabina di regia italo-americana per tentare di stabilizzare la Libia. Sarebbe il principale risultato dell'...