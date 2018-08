Conte | Roma è capitale di tutti | incontrerò la Raggi

Cantano Bella ciao per Contestare CasaPound/ Video Roma - "socialmente pericolose" secondo Questura : Roma, banchetto contro CasaPound: Cantano Bella ciao e la Questura le ritiene "socialmente pericolose". Notificato provvedimento, ecco il Video dell'episodio(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 18:25:00 GMT)

Il Milan contatta Conte - Bonucci torna alla Juve. Malcom beffa la Roma e firma con il Barcellona : Roma - La parola d'ordine è rivoluzione. Iniziata con i dirigenti, dopo Fassone oggi è toccato al ds Mirabelli ricevere il benservito dopo il mancato accordo sulla risoluzione del contratto, l'opera ...

Roma : Apertura straordinaria alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea : Roma – Mercoledì 25 luglio 2018 proseguono gli appuntamenti estivi serali alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea in concomitanza delle aperture straordinarie a 1 euro dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso 21.45). Saranno visitabili tutte le mostre: Time is Out of Joint; le due antologiche, curate da Giuseppe Appella, Carlo Lorenzetti. Realtà in equilibrio, Bruno Conte. Realtà in equilibrio; la nuova mostra di questa ...

Giuseppe Conte e la compagna Olivia : incontri "segreti" nella notte romana : Una cena insieme nella notte romana, poi il rientro a Palazzo Chigi separati, probabilmente con l'intenzione di non dare troppo nell'occhio. E' una storia vissuta con profonda riservatezza quella del...

Metro C Roma : anche Alemanno tra i 25 a rischio processo/ Ultime notizie : due episodi Contestati : Metro C Roma: 25 indagati per truffa e corruzione. Ultime notizie: “Rubati 320 milioni di euro”. C’è anche l'ex sindaco di centrodestra, Gianni Alemanno(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 16:22:00 GMT)

Florenzi Contestato nella prima amichevole della Roma : “togliti la fascia” : Alessandro Florenzi ad un passo dal rinnovo con la Roma, ma nell’amichevole col Latina non sono mancate le contestazioni prima prova soddisfacente a metà per Florenzi: oggi la Roma ha infatti affrontato il Latina per la prima amichevole stagionale, una splendida vittoria, con ben nove reti segnate dai giallorossi, ma il centrocampista 27enne ha dovuto fare i conti con un pubblico… ostile. I tifosi Romanisti, già durante il ...

Florenzi Contestato dai tifosi della Roma/ Video - "Trenta denari! Togli la fascia da capitano!" : Florenzi contestato dai tifosi della Roma, Video: il pubblico gli urla "trenta denari" e lo invita a Togliere la fascia da capitano per aver rifiutato di rinnovare il contratto.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 21:58:00 GMT)

Un tavolo bilaterale Stato-Valle d'Aosta per risolvere i Contenziosi con Roma - AostaOggi.IT : Spelgatti: "Governo nazionale riconosce particolarità Regioni autonome" AOSTA. Il 19 luglio a Roma si svolgerà la prima ...

Un summit a Roma con gli Usa. Il piano di Conte sulla Libia per arginare l’influenza di Macron : Una conferenza sulla stabilizzazione politica della Libia da tenere nel prossimo autunno in Italia. Come quella di Parigi, ma più di quella di Parigi. L’annuncio è arrivato ieri da Giuseppe Conte al termine del vertice Nato di Bruxelles e l’obiettivo è certamente ambizioso: riunire attorno al tavolo una serie di attori dal peso specifico superiore ...

Roma - Pellegrini : "Contento di restare. I nuovi? Kluivert è impressionante" : Intervenuto al canale ufficiale del club capitolino, il numero 7 si toglie dal mercato: ''Mai detto di voler andare via. E' aumentata la concorrenza, ma è uno stimolo in più''

Nave in porto - Salvini : manette Libia - Conte : vertice a Roma Asse volenterosi : ci conviene? : Dopo vari rinvii l’imbarcazione della Guardia Costiera italiana con a bordo 67 migranti è in Italia. E si profila una denuncia per due dei migranti a bordo per minacce e violenza privata

‘Contemporaneamente Roma’ : C’è tempo fino al 31 luglio per inviare proposte : Roma – Pubblicato online sul sito del Comune di Roma l’avviso pubblico della terza edizione di “Contemporaneamente Roma” (https://www.comune. roma.it/web/it/bando-concorso. page?contentId=BEC156630). Gli operatori culturali avranno tempo fino al prossimo 31 luglio per inviare le proposte. La manifestazione, che l’Amministrazione capitolina per il terzo anno consecutivo dedica alla produzione contemporanea, si svilupperà dal 5 ottobre ...