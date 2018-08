Conte | La manovra sarà seria e coraggiosa | la crescita si fa con le riforme

Conte : «Una manovra seria e rigorosa» : Il premier incontra i giornalisti prima della pausa estiva. Sui vaccini: «Si parla di un emendamento ma non c’è nulla di concreto»

Conte : manovra sarà seria - rigorosa e coraggiosa. In Ue a testa alta : Roma, 8 ago., askanews, - 'La ragione dell'incontro è mettere a punto una manovra seria, rigorosa, coraggiosa, perchè sarà accompagnata da riforme strutturali in cui riponiamo molta fiducia perchè ...

Manovra - Conte : risorse anche da riordino agevolazioni. Tav - faremo sintesi per decidere : «La ragione dell’incontro di oggi è oggettiva: mettere a punto una Manovra che sia seria, rigorosa, coraggiosa. Sarà accompagnata da riforme strutturali, in cui noi riponiamo molta...

Conte : “Manovra seria e coraggiosa con riforme strutturali”. E al Fatto : “Non esiste piano Savona su investimenti” : Esclude l’esistenza di un “piano Savona” sugli investimenti e promette una “manovra seria e coraggiosa con riforme strutturali“. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, prima della pausa estiva. Le risorse per la manovra, ha spiegato Conte, “sono ricavate da un’attenta opera di ricognizione degli investimenti programmati e delle spese”. E ...

Conte : "Manovra seria. Vaccini - no a specifiche circolari sull'obbligo" : Conferenza stampa del premier prima della pausa estiva. "Legge di bilancio andremo in Europa a testa alta. Sulla Tav presto conclusioni risolutive"

Giuseppe Conte : "La manovra sarà seria - rigorosa e coraggiosa" - VIDEO : Il governo italiano sta per andare in vacanza e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ritenuto opportuno fare una conferenza stampa a Palazzo Chigi per fare un primo bilancio di questi tre mesi di governo e discutere del futuro e dei lavori che riprenderanno non appena si tornerà dalla pausa estiva.Tanti i temi affrontati da Giuseppe Conte nel giorno del suo 54esimo compleanno, a cominciare dall'affiatamento che ci sarebbe all'interno ...

Conte promette una manovra seria. 'In Ue a testa alta - ma non scriteriati' : Nell'incontro con la stampa prima delle ferie estive, il premier annuncia a breve una sintesi risolutiva sulla Tav - Un briefing con i giornalisti prima delle ferie estive è l'occasione per il ...

Conte : manovra seria e rigorosa - in Europa a testa alta ma non saremo irragionevoli : Il premier Giuseppe Conte ha assicurato che la manovra sarà "seria, rigorosa, coraggiosa" e sarà accompagnata da riforme strutturali, in cui noi riponiamo molta fiducia perché siamo convinti che la leva per la crescita economica e lo sviluppo sociale saranno le riforme". Incontrando i giornalisti per un saluto prima delle vacanze, Conte ha anche spiegato di non aver chiesto "una concessione o un ...

Conte : «Manovra sarà seria e rigorosa» : Il premier incontra i giornalisti prima della pausa estiva. Sui vaccini: «Si parla di un emendamento ma non c’è nulla di concreto»

Conte "Manovra seria e coraggiosa - in Europa testa alta"/ Governo Lega-M5s : "crescita con riforme. La Tav..." : Conte "Manovra serie e coraggiosa, in Europa a testa alta". Ultime notizie Governo, il premier in conferenza stampa: "crescita con le riforme, su Tav e reddito di cittadinanza..."(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 13:08:00 GMT)

Manovra - Conte : "Seria e rigorosa Coperture? Non da tagli a sanità" : Il vertice di maggioranza di oggi serve per mettere a punto una Manovra economica ''seria rigorosa e coraggiosa'', con ''riforme strutturali'', ma "parleremo anche di flat tax e reddito di cittadinanza. Il nostro sarà un pacchetto integrale, però bisogna essere realisti, non significa che a settembre realizzeremo tutte queste riforme''. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a ...

Conte - manovra seria - rigorosa e coraggiosa con riforme : Ora, avendo la possibilità di servire il Paese, l'onore di questo grande alto incarico è la cosa più bella del mondo". "Per quanto riguarda i rapporti con la Commissione Ue ci presenteremo a testa ...

Conte : la manovra sarà seria e rigorosa : Il premier incontra i giornalisti prima della pausa estiva. Sulla Tav: «Faremo una sintesi tra un po’ in termini risolutivi, in Consiglio dei ministri»

Conte : manovra seria - rigorosa e coraggiosa. Non toccherà scuola - sanità e ricerca : Nell'incontro con la stampa prima delle ferie estive, il premier annuncia a breve una sintesi risolutiva sulla Tav - Un briefing con i giornalisti prima delle ferie estive è l'occasione per il ...