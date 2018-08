Conte | la Legge di Bilancio sarà seria | rigorosa e coraggiosa

Dl dignità è legge. Boato M5s - Di Maio e Conte esultano - Pd protesta. E Casellati ai senatori dem : “Non siamo all’asilo” : Via libera del Senato al decreto dignità. Con 155 sì, 125 no e un astenuto Palazzo Madama ha licenziato in via definitiva il provvedimento, che nei prossimi giorni sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale. Al momento dell’approvazione, sono scattate le esultanze del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio e degli altri membri del governo. Al contrario, proteste in casa Pd, con ...

Il ministro Fontana insiste : “Su abrogazione legge Mancino serve riflessione - anche con Conte” : Il ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana, non si arrende e continua a chiedere al governo di cui fa parte una riflessione sulla legge Mancino, per cui lui stesso ha proposto l'abrogazione: "Penso che una riflessione vada fatta. E rifletterò anche con il presidente del Consiglio e col ministro Di Maio".Continua a leggere

Fontana : «Aboliremo la legge Mancino». Conte : «Mai pensato di farlo»| : Il ministro della Famiglia in un post su Facebook: «una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro razzismo anti-italiano». Salvini: «Non è una priorità del governo»

Legge Mancino - Conte - abrogazione non è in contratto governo : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte stoppa la proposta di abrogazione della Legge Mancino venuta dal ministro leghista della Famiglia, Fontana. "Non è prevista nel contratto di governo e non è mai stata oggetto di alcuna discussione o confronto tra i membri del governo", scrive Conte sulla sua pagina Facebook.