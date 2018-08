Conte | I vaccini? Mio figlio li ha fatti tutti

Vaccini - Conte : 'Mio figlio li ha fatti tutti - l'ho accompagnato io' - : ... 'Da piccola c'era la processione a casa del cugino malato' 8 agosto 2018 Nessun commento Vaccini, Barillari , M5s, shock: 'Chi ha deciso che la scienza è più importante della politica?' 7 agosto ...

Conte come il ministro Grillo : "Mio figlio ha fatto tutti i vaccini - l'ho accompagnato io" : Il governo che presiede "Mio figlio ha fatto tutte le vaccinazioni d'obbligo, l'ho accompagnato io". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rispondendo ai cronisti a palazzo Chigi sulle posizioni no-Vax nel Movimento 5 Stelle. Una dichiarazione che fa il paio con quella del ministro della Salute Giulia Grillo, che qualche settimana fa aveva che suo figlio "avrebbe fatto tutte e dieci i vaccini, ma non perché sono ...

Appello dei capigruppo di Forza Italia al premier Conte : non tacere sui vaccini : Al direttore - La società civile e le istituzioni rappresentative della Repubblica, a partire dal Parlamento, non possono e non devono essere insensibili di fronte agli appelli che vengono dalla scienza, ma anche dalle madri che hanno a cuore la salute dei loro figli. Anche noi sentiamo tutto il pes

Vaccini - Orfini : “Siamo alla barbarie. M5s ha scelto di seguire le scemenze dei No Vax. Conte? Inesistente” : “Vaccini? Siamo alla barbarie, forse a uno dei momenti più bassi della dignità del Parlamento“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Radicale dal presidente del Pd, Matteo Orfini, circa l’emendamento sui Vaccini inserito nel decreto milleproproghe. Con questa modifica per il prossimo anno scolastico tutti i bambini, compresi quelli sprovvisti di documentazione sulla loro vaccinazione, potranno accedere alle scuole ...

Vaccini - nel M5S anche Trizzino Contesta : “Nessuna deroga all’obbligo - ho visto bimbi morire” : Il deputato e soprattutto medico dell’Ospedale dei bambini di Palermo contesta la linea della contrarietà ai Vaccini dopo l'emendamento che fa slittare di un anno l'obbligo di presentare i certificati vaccinali per l'iscrizione all'asilo. "In 40 anni di medico ho visto bambini morire a causa di morbillo, meningite ecc, ma non ho mai visto bambini perdere la vita a causa di complicanze post Vacciniche" ha sottolineato Giorgio Trizzino.Continua a ...

Vaccini - la decisione del Governo Conte : è bagarre politica : “Il Governo Conte fa vincere i ‘No Vax'”. Si riassume così la posizione del Partito Democratico su quanto approvato, nella serata di ieri, in commissione Affari Costituzionali: slitta l’obbligo dei Vaccini. Per ottenere l’esclusione da nidi e materne dei bambini non in regola con le vaccinazioni bisognerà attendere ancora un anno scolastico. La commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato, così, i due ...

Vaccini - M5S stop obbligo ed esami vaccinali/ Ultime notizie - ecco il Contenuto della proposta no vax : Vaccini, M5s stop obbligo e esami prevaccinali: Davide Barillari e Roberta Lombardi e la proposta free vax. E' stata depositata una proposta di legge per andare a revisionare il sistema.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 10:55:00 GMT)

Vaccini : ecco i vincitori di #PerchéSì - il primo hackathon e Contest sulla corretta ed efficace comunicazione sui vaccini : Si chiama BFree ed è della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) la migliore campagna di comunicazione sul tema dei vaccini sviluppata nel 2017 da operatori di sanità pubblica, università, centri di ricerca, mondo dell’associazionismo, società scientifiche, ASL e distretti sanitari. A decretarne la vittoria la giuria di “PerchéSì” il primo contest sulla corretta ed efficace comunicazione sui vaccini promosso da Sanofi Pasteur, divisione ...

Vaccini : il progetto di comunicazione BFree vince il primo premio Contest #PerchéSì : Il progetto di comunicazione BFree della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) ha vinto il primo premio del prestigioso contest #PerchéSì. E’ una gara tra le migliori campagne di comunicazione sulle vaccinazioni realizzate dagli operatori sanitari, negli ultimi diciotto mesi. Quella della FIMP è stata giudicata la migliore tra le 54 che sono arrivate alla giuria. BFree è un progetto che si pone l’obiettivo di aumentare la cultura della ...