Conte | Foa adeguato a presiedere Rai ma eviteremo forzature

Rai - Conte : “Foa adeguato a presidenza. Stallo? Valuteremo - partiti si parlino - no forzature” : Dopo le parole di Roberto Fico sullo stallo Rai e il nodo Foa, con l’invito per “un nuovo voto, perché serve un presidente a tutti gli effetti”, è ora il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a cercare una mediazione: “Quella di Marcello Foa la ritengo una figura di gran valore, ha un curriculum professionale di tutto rispetto. Una persona assolutamente adeguata per la presidenza della Rai“. Eppure, dopo la ...

Nomine Rai - il governo Conte ha scelto : Salini Ad e Foa Presidente : Venerdì 27 luglio 2018, ore 14:25 - Si è appena concluso il Consiglio dei Ministri sulle Nomine dei dirigenti Rai e il vicepremier Luigi Di Maio, uscendo dalla riunione, ha annunciato che il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha proposto Fabrizio Salini come amministratore delegato della tv di Stato e il governo è stato d'accordo con il titolare del Tesoro, ritenendolo la persona giusta per questo incarico, mentre come Presidente è stato ...

Conte : con Salini e Foa alla Rai rilanciamo la principale industria culturale del Paese : "Per la Rai abbiamo fatto le nostre scelte. Con Fabrizio Salini e Marcello Foa garantiamo il rilancio della principale industria culturale del Paese". Lo scrive il presidente del Consiglio,Giuseppe Conte,su Twitter.