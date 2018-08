Conte a Palazzo Chigi : «Manovra rigorosa e con riforme» La diretta : «La ragione dell'incontro di oggi è oggettiva: mettere a punto una manovra che sia seria, rigorosa , coraggiosa. Sarà accompagnata da riforme strutturali, in cui noi riponiamo...

Manovra - vertice a Palazzo Chigi. Conte : «Discusso il nuovo quadro macro» : Al vertice di questa mattina a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i due vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini più il titolare del Mef Giovanni Tria e il ministro per gli Affari Ue Paolo Savona si entra nel vivo del dossier più caldo che attende il governo alla ripresa, e cioè quale forma dare alla prossima Manovra nei paletti imposti dai conti pubblici. Operazione non semplice, con sullo sfondo i mercati in minacciosa ...