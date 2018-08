Consiglio dei ministri | Di Maio | ' Il generale Gdf Antonino Maggiore alle Agenzia delle

Scuola - ok dal Consiglio dei ministri all'assunzione di 57.322 docenti : Contratti a tempo indeterminato per 43.980 docenti su posto comune e 13.342 docenti su posto di sostegno

Violenze sui medici - Grillo : ddl all'esame del prossimo Consiglio dei ministri : Il provvedimento prevede l'inasprimento delle sanzioni e presidi delle forze dell'ordine nelle strutture. Previsti anche un osservatorio e una campagna di comunicazione sul ruolo degli operatori sanitari. La ministra Grillo: "Le ripetute aggressioni non possono avere alcuna...

Taglio dei vitalizi al Senato - ok del Consiglio di Stato : Se il Taglio dei vitalizi per gli ex deputati si è deciso in modo piuttosto rapido grazie alla spinta di Roberto Fico, fare lo stesso al Senato rischia di rivelarsi un'impresa ben più complessa nonostante le pressioni dei Senatori del Movimento 5 Stelle.Oggi qualcosa ha iniziato a muoversi col Consiglio di Stato che, interpellato proprio Senato all'inizio del mese scorso prima di procedere ad analizzare la riforma dei vitalizi, ha dato parere ...

Parere del Consiglio di Stato al Senato : "Ok al taglio dei vitalizi - se razionale" : I vitalizi degli ex Senatori possono esser tagliati con regolamento del Senato, nel rispetto dei principi della Corte Costituzionale di proporzionalità e razionalità. Questo il senso del Parere espresso oggi dal Consiglio di Stato su richiesta di palazzo Madama, che evidenzia "l'idoneità dello strumento regolamentare, approvato con delibera adottata ai sensi dell'art. 12 del regolamento del Senato, a disciplinare il regime ...

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 13 : ***** ALTRE DELIBERAZIONI Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria, a norma dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, ...

Il Consiglio regionale ha approvato provvedimenti urgenti per l'impiantistica sportiva e l'abbattimento dei costi delle trasferte nelle ... : Roberto Desini , Pds, ha affermato che questo «disegno di legge certifica la morte della politica» perché cerca di ovviare alla non applicazione della legge di una anno fa, che riconosceva al Coni i ...

Il Consiglio dei ministri scioglie il comune di Vittoria (Ragusa) per mafia : Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Salvini, ha sciolto il comune di Vittoria (Ragusa) per mafia. È la prima volta che accade nella storia del comune ragusano. La commissione prefettizia si era insediata nel mese di settembre dello scorso anno dopo gli arresti per scambio politico-mafioso dell’ex sindaco Giuseppe Nicosia e di suo fratello Fabio, all’epoca consigliere comunale del Pd, poi dimessosi. Dopo sei ...

Incendi in Grecia - 86 morti : esaminati tutti i resti - oggi Consiglio dei ministri straordinario : “tutti i resti” delle “86 persone” morte negli Incendi in Grecia sono stati esaminati: lo ha reso noto il capo dello staff medico nell’obitorio di uno dei principali ospedali di Atene. Sul posto, ha rilevato l’inviato ANSA, continua il calvario dei parenti. Il premier greco, Alexis Tsipras, ha convocato per oggi pomeriggio un Consiglio dei ministri straordinario. Il governo ha reso noto di aver presentato ...

Governo : domani alle 12 Consiglio dei ministri : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri è convocato per domani alle 12.00 a Palazzo Chigi per l’esame del seguente ordine del giorno. Disegno di legge, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno (Affari esteri e cooperazione internazionale); Disegno di ...

Consiglio comunale di Perugia - primo sì alle petizioni online dei cittadini che 'interrogano' la Giunta : Un nuovo importante strumento di democrazia partecipativa sta per fare il suo ingresso sul portale istituzionale del Comune di Perugia: la petizione on line. La prima commissione consiliare permanente ...

Decreto milleproroghe - cosa prevedono le norme approvate dal Consiglio dei ministri : Approvato dal Consiglio dei ministri il Decreto milleproroghe. Fra le misure previste, il rinvio di sei mesi della piena applicazione della riforma della banche di credito cooperativo. In attesa di una nuova riforma, spostata poi l'entrata in vigore delle norme sulle intercettazioni. Confermato il Bonus cultura per i 18enni.Continua a leggere

Decreto milleproroghe : approdato sul tavolo del Consiglio dei ministri : Il Decreto milleproroghe estivo è arrivato sul tavolo del Consigli dei ministri alle ore 12 di oggi, con 24 ore di ritardo rispetto alle previsioni. All’ordine del giorno i contenuti annunciati dalla bozza del Decreto: dal rinvio della riforma delle intercettazioni all’Isee precompilato, dalla proroga del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale all’edilizia scolastica. Sono questi alcuni dei contenuti in una bozza di dl milleproroghe in ...