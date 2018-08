Con Wilson puoi fare online la tua racchetta da tennis personalizzata

gqitalia

: @Ale39675318 Con Piper c’è un odio e amore, quando attacca con le sue paranoie la ucciderei, però quando sta con Al… - ______Angelica_ : @Ale39675318 Con Piper c’è un odio e amore, quando attacca con le sue paranoie la ucciderei, però quando sta con Al… - beauty0fsilence : RT @sherlocknroll: 'House M.D.' -Protect Hugh Laurie at all costs -House è il bastardo migliore dello schermo no doubt about it -Chi non h… - Lupin_EC207 : @Artengo_com buongiorno sono il papà di un giovane giocatore di tennis under 14 classifica attuale 4.2 con i punti… -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Ha ragione Hans-Martin Reh, General Manager diRacquet Sports: “Laè un’estensione della personalità di un giocatore di, non solo come atleta, ma anche come individuo“. E allora perché se è ormai possibile farsi personalizzare dalle scarpe – da calcio o da running – a molta altra attrezzatura sportiva, non era possibile farlo con lada? Dall’8 agosto 2018 è finalmente possibile creare il design della propriada: il sito si chiamaCustom Racket Shop, è anche in italiano, e noi l’abbiamo fatto provare in anteprima a un vero maestro di, Jacopo Bramanti, direttore tecnico del Circolo Giotto di Arezzo, per capire cosae cosa invece non ti devi aspettare. Che racchettescegliere con ilCustom Racket Shop La prima cosa da chiarire è questa: tra le racchette ...