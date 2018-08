Colombia | presidente Duque | spietati con crimine e violenza

Colombia : Iván Duque nuovo presidente della repubblica : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Iván Duque ha giurato come nuovo presidente della Colombia : Iván Duque, che aveva vinto le elezioni dello scorso giugno, ha giurato martedì come nuovo presidente della Colombia. Nel suo discorso inaugurale ha parlato soprattutto di lotta alla corruzione e rilancio dell’economia, ma si è anche occupato di uno degli The post Iván Duque ha giurato come nuovo presidente della Colombia appeared first on Il Post.

Francia-Colombia : Macron telefona a presidente Ivan Duque - presenti per accompagnare attuazione dell'accordo di pace con Farc : I due presidenti, prosegue la nota, hanno manifestato la loro volontà di rafforzare ulteriormente i legami tra Francia e Colombia in tutti gli ambiti, dalla sicurezza all'economia, passando dalla ...

VENEZUELA - ATTENTATO CON DRONI CONTRO IL PRESIDENTE NICOLAS MADURO/ Video - 6 arresti : Colombia nega le accuse : VENEZUELA, ATTENTATO CONTRO NICOLAS MADURO: è illeso il PRESIDENTE. Video ultime notizie, esplosivi dai DRONI: sono sette i feriti, sei i terroristi arrestati.(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 15:50:00 GMT)

Caracas - droni esplodono mentre parla MaduroPresidente illeso - sette feriti : scattati i primi arresti"C'è la mano della Colombia" : Poteva essere una strage quella messa in atto durante un discorso del presidente venezuelano per l'anniversario della creazione della Guardia nazionale. Gli ordigni sono esplosi prima del previsto. Un gruppo chiamato "Soldati in T-Shirt" avrebbe rivendicato l'azione. E Maduro accusa Bogotà

Venezuela - attentato contro Maduro : esplosivi dai droni - 7 militari feriti. Il presidente illeso : “Dietro la Colombia” : Fallito attentato, a Caracas, contro il presidente Venezuelano Nicolas Maduro. Il capo dello Stato stava parlando in occasione dell’81mo anniversario della creazione della Guardia nazionale quando alcuni droni carichi di esplosivo sono esplosi ferendo 7 persone. Maduro ha attribuito l’attacco all’estrema destra in collaborazione con ‘cospiratorì a Bogotà e Miami. E ha fatto il nome del presidente della Colombia Juan Manuel Santos. La ...

Colombia : presidente Santos saluta il Parlamento con ex guerriglieri : Il presidente Colombiano Juan Manuel Santos ha inaugurato venerdì a Bogotà i lavori del nuovo Parlamento, frutto delle recenti elezioni legislative, che comporta la novità della presenza di ...

Usa-Russia : presidente Colombia - Trump convinca Putin a isolare il Venezuela di Maduro : ... un legame in gran parte costruito quando era presidente Hugo Chavez, e confermato nel tempo grazie anche a intese di collaborazione su Difesa ed economia. Bogotà è tra è paesi più impegnati nella ...

Colombia - il nuovo presidente Duque visita l’imponente centrale idroelettrica Hidroituango [FOTO] : 1/15 AFP/LaPresse ...

Chi è il nuovo presidente della Colombia : “Oggi è un giorno molto speciale per la Colombia. Voglio ringraziare Dio e il popolo Colombiano perché una nuova generazione arriva a governare con tutti e per tutti, con la maggior votazione della storia nel nostro paese”. Così Iván Duque Márquez ha salutato la sua elezione a presidente di Colombia