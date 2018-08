Colombia | Iván Duque nuovo presidente della repubblica

Iván Duque ha giurato come nuovo presidente della Colombia : Iván Duque, che aveva vinto le elezioni dello scorso giugno, ha giurato martedì come nuovo presidente della Colombia. Nel suo discorso inaugurale ha parlato soprattutto di lotta alla corruzione e rilancio dell’economia, ma si è anche occupato di uno degli The post Iván Duque ha giurato come nuovo presidente della Colombia appeared first on Il Post.

Francia-Colombia : Macron telefona a presidente Ivan Duque - presenti per accompagnare attuazione dell'accordo di pace con Farc : I due presidenti, prosegue la nota, hanno manifestato la loro volontà di rafforzare ulteriormente i legami tra Francia e Colombia in tutti gli ambiti, dalla sicurezza all'economia, passando dalla ...

Colombia - Ivan Duque vince le elezioni presidenziali - : Il 41enne delfino di Alvaro Uribe ha battuto il candidato del centrosinistra Gustavo Petro. Alla base della sua vittoria la proposta di modifica dell'intesa raggiunta nel 2016 con le Farc

Ivan Duque è il nuovo presidente della Colombia : È un conservatore e ha promesso una revisione degli accordi di pace con le FARC