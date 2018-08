Colombia | Duque è presidente | linea dura con guerriglia e Maduro

Colombia - presidente Duque : spietati con crimine e violenza : Il nuovo presidente Colombiano Ivan Duque ha illustrato con un discorso di circa un'ora i propri propositi di governo, sottolineando che in futuro "né il narcotraffico, né il sequestro potranno essere ...

Iván Duque ha giurato come nuovo presidente della Colombia : Iván Duque, che aveva vinto le elezioni dello scorso giugno, ha giurato martedì come nuovo presidente della Colombia. Nel suo discorso inaugurale ha parlato soprattutto di lotta alla corruzione e rilancio dell’economia, ma si è anche occupato di uno degli The post Iván Duque ha giurato come nuovo presidente della Colombia appeared first on Il Post.

Francia-Colombia : Macron telefona a presidente Ivan Duque - presenti per accompagnare attuazione dell'accordo di pace con Farc : I due presidenti, prosegue la nota, hanno manifestato la loro volontà di rafforzare ulteriormente i legami tra Francia e Colombia in tutti gli ambiti, dalla sicurezza all'economia, passando dalla ...

Presidenziali in Colombia : vince Duque. A rischio intesa con Farc : Il nuovo Capo dello Stato ha promesso di rilanciare l'economia nazionale grazie a una ricetta estremamente liberista e di procedere a una revisione dell'accordo di pace siglato con i terroristi dall'...

Colombia - Ivan Duque vince le elezioni presidenziali - : Il 41enne delfino di Alvaro Uribe ha battuto il candidato del centrosinistra Gustavo Petro. Alla base della sua vittoria la proposta di modifica dell'intesa raggiunta nel 2016 con le Farc

Colombia - elezioni : vince Duque con il 54% dei voti : Con il 965% delle schede scrutinate il candidato del centrodestra alle elezioni presidenziali in Colombia Ivan Duque vince con il 54% dei voti contro il 42% ottenuto dal suo avversario del...

Colombia - Duque vince le presidenziali : ANSA, - BOGOTA', 18 GIU - Con il 96,5% delle schede scrutinate, il candidato del centrodestra alle elezioni presidenziali Colombiane Ivan Duque vince col 54% dei voti contro il 42% ottenuto dal suo ...

Ivan Duque è il nuovo presidente della Colombia : È un conservatore e ha promesso una revisione degli accordi di pace con le FARC The post Ivan Duque è il nuovo presidente della Colombia appeared first on Il Post.

Elezioni in Colombia - vince il candidato di centrodestra Ivan Duque : Elezioni in Colombia, vince il candidato di centrodestra Ivan Duque Elezioni in Colombia, vince il candidato di centrodestra Ivan Duque Continua a leggere L'articolo Elezioni in Colombia, vince il candidato di centrodestra Ivan Duque proviene da NewsGo.

Presidenziali Colombia : a Duque con 54% : 00.45 Il candidato del centrodestra alle elezioni Presidenziali in Colombia, Ivan Duque, vince con il 54% dei voti contro il 42% ottenuto dal suo avversario del centrosinistra,l'ex guerrigliero Gustavo Petro. Lo riportano i media internazionali con oltre il 96 per cento delle schede scrutinate.

Presidenziali Colombia - Duque al ballottaggio da favorito : Duque si è anche impegnato a sradicare "il cancro della corruzione" e a rilanciare la quarta economia dell'America Latina., fonte afp, 15 giugno 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook