CNH Industrial - S&P alza rating a "BBB" : Buone notizie per CNH Industrial . S&P Global ratings ha elevato il rating di lungo periodo , long-term issuer credit rating, di CNH Industrial N.V. e della sua controllata CNH Industrial Capital LLC ...

Spunti in acquisto su CNH Industrial - sovraperforma il settore : Prepotente rialzo per CNH Industrial , che mostra una salita bruciante del 2,43% sui valori precedenti, facendo meglio dell'intero comparto automotive, FTSE IT Automobile +2,17%,. Il gruppo nato dalla ...

Nuove tensioni sui titoli della galassia Agnelli. CNH Industrial in controtendenza : La riscossa sul mercato finanziario della galassia Agnelli, dopo il grande crollo del 25 luglio, è stato guidato ieri da Cnh Industrial, che ha guadagnato a Piazza Affari l’8 per cento grazie all’annuncio di conti molto positivi (utile triplicato) e alla partnership tecnologica con Ibm. Alla guida d

CNH rivede al rialzo l'outlook. Vendite spinte da macchine agricole e industriali : Un minuto si silenzio per Sergio Marchionne , l'ex presidente di CNH Industrial, venuto a mancare in questi giorni ed il ricordo di un uomo "visionario" ed ha contribuito al rilancio del gruppo nato ...

CNH Industrial - accelerano i conti del secondo trimestre : Teleborsa, - CNH Industrial ha chiuso il secondo trimestre 2018 con conti in accelerazione. I ricavi consolidati sono stati in crescita del 15% a 8 miliardi di dollari, mentre l' utile netto è in ...

CNH Industrial - contratto con IBM per sviluppo infrastruttura digitale dedicata a processi core business : Teleborsa, - Tramite il proprio portafoglio prodotti, relativo a 12 brand, CNH Industrial N.V. continua ad essere all'avanguardia in numerosi ambiti tecnologici, offrendo soluzioni ultramoderne nel ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa CNH Industrial : Effervescente il leader globale nel settore dei capital goods , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,38%. A livello comparativo su base settimanale, il trend del produttore di ...

FCA tenta il recupero. Bene Ferrari e CNH Industrial : Avvio di seduta con tanta voglia di rimbalzo per FCA . Il titolo del Lingotto apre la giornata con un guadagno dell'1,58%, dopo la brutta giornata di ieri, in cui è scivolato da questa e dall'altra ...

