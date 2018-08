Cio | in cinque anni presenza donne +98%

Cinque anni fa moriva Nicola Notaro : da sindaco - lasciò il segno nello sviluppo di Vasto : Per tutta la sua vita, ha sempre conservato passione politica e visione del futuro [ LEGGI l'intervista del 2013 ai familiari ]. E' passato un lustro dalla morte del sindaco, come ancora tanti ...

Rubati cinque Beagle tra cui tre cucCioli CACCIA AI LADRI : Rubati cinque Beagle tra cui tre cuccioli. E' CACCIA ai LADRI a Verolengo dopo la denuncia del padrone, Gaetano Grimaldi. Rubati cinque Beagle Ha le lacrime agli occhi Gaetano Grimaldi quando apre i ...

N PUGLIA PRIMA TAPPA DEL PROGETTO RETE SITI UNESCO Cinque regioni del Sud insieme per il rilanCio dei territori : Si tratta del primo festival dei SITI UNESCO del Sud, evento itinerante con giornate nei SITI UNESCO del Sud aderenti al PROGETTO , tutti gli spettacoli teatrali e musicali sono ad ingresso gratuito, ...

Bangladesh - partita di calCio finisce in tragedia : cinque ragazzi muoiono affogati in un fiume : Bangladesh, partita di calcio finisce in tragedia: cinque ragazzi muoiono affogati in un fiume cinque ragazzi sono morti affogati in un fiume in Bangladesh dopo aver giocato una partita a calcio. Tra loro anche due fratelli. La corrente era talmente forte che li ha spazzati via e per loro non c’è stato nulla da fare.Continua […] L'articolo Bangladesh, partita di calcio finisce in tragedia: cinque ragazzi muoiono affogati in un fiume ...

Bangladesh - partita di calCio finisce in tragedia : cinque ragazzi muoiono affogati in un fiume : cinque ragazzi sono morti affogati in un fiume in Bangladesh dopo aver giocato una partita a calcio. Tra loro anche due fratelli. La corrente era talmente forte che li ha spazzati via e per loro non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

CarrocCio stile Cinque stelle : spunta la tassa sulle pensioni : Tempi duri si annunciano per i pensionati italiani. L'intenzione dell'esecutivo, infatti, è quella di penalizzare i percettori di un assegno previdenziale per finanziare le misure previste dal contratto di governo come il superamento della riforma Fornero con l'introduzione di "quota 100" e l'innalzamento delle pensioni minime. L'ultima novità è una tassa dello 0,35% su tutte le pensioni. È stata proposta dal presidente del Centro studi ...

CalCiomercato Fiorentina - è ufficiale l'acquisto di Lafont : il portiere ex Tolosa ha firmato un contratto di cinque anni : Il club viola ha ufficializzato l'arrivo del portiere classe '99, che ha firmato un contratto per i prossimi cinque anni La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisito a titolo definitivo del portiere ...

CalCiomercato Fiorentina - è ufficiale l’acquisto di Lafont : il portiere ex Tolosa ha firmato un contratto di cinque anni : Il club viola ha ufficializzato l’arrivo del portiere classe ’99, che ha firmato un contratto per i prossimi cinque anni La Fiorentina ha ufficializzato l’acquisito a titolo definitivo del portiere francese Alban-Marc Lafont in arrivo dal Tolosa. Classe 1999, Lafont è nato a Ouagadougou, in Burkina Faso, naturalizzato francese con la Nazionale Under 20 transalpina ha collezionato 3 presenze. Il calciatore ha firmato un ...

CalCiomercato Parma - ufficiale l'acquisto di Stulac : contratto di cinque anni : Il grande salto lo farà col Parma: Leo Štulac giocherà in Serie A nella prossima stagione, con la maglia degli emiliani. Negli scorsi giorni, la società aveva chiuso l'operazione per 1,3 milioni di ...

SCioperi Trenitalia - Trenord e NTV : con cinque stop - luglio sarà un mese di disagi : Il mese di luglio sara' caratterizzato da diverse giornate di sciopero del personale Trenitalia e Trenord, due delle principali societa' italiane che si occupano del trasporto ferroviario nel nostro Paese. Il calendario ufficiale del MIT Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riporta cinque date per il prossimo mese. In misura maggiore, gli Scioperi di luglio coinvolgeranno i treni Trenitalia [VIDEO], per cui sono previste quattro ...

SCioperi Trenitalia - Trenord e NTV : con cinque stop - luglio sarà un mese di disagi : Il mese di luglio sarà caratterizzato da diverse giornate di sciopero del personale Trenitalia e Trenord, due delle principali società italiane che si occupano del trasporto ferroviario nel nostro Paese. Il calendario ufficiale del MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) riporta cinque date per il prossimo mese. In misura maggiore, gli Scioperi di luglio coinvolgeranno i treni Trenitalia, per cui sono previste quattro agitazioni, ...

Terra dei Fuochi - è bracCio di ferro tra cinquestelle e Lega : La strada verso la vivibilità della Terra dei Fuochi è ancora lunga. Il consiglio dei ministri, convocato ieri sera, non mette fine al braccio di ferro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, a cui quella ...

CalCiomercato Pro Patria - ufficiali cinque rinnovi : BUSTO ARSIZIO - Pokerissimo di rinnovi in casa della Pro Patria : Mario Alberto Santana , ex di Palermo e Fiorentina , , Giuseppe Le Noci , Donato Di Sabato , Leonardo Galli e Alex Pedone ...

The Last of Us ha venduto oltre 17 milioni di copie a cinque anni dal lanCio : Nella sua versione originale del 2013, The Last of Us già si affermava come un classico istantaneo grazie al suo incredibile storytelling e un gameplay caratterizzato da una grande grinta e impatto. Sono ormai passati cinque anni dalla sua uscita e Naughty Dog ha rivelato che il gioco ha avuto un ottimo successo negli anni successivi al lancio.Come riporta Dualshockers, sull'account Twitter ufficiale dello studio, Naughty Dog ha rivelato che ...