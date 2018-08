Cinema per Netflix | l' app che porta film e serie TV su Mac

Cinema : arriva l'Oscar per i film popolari : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Arriva l'Oscar per i film popolari : le novità per la prossima edizione - Cinema - Spettacoli : novità per la prossima edizione della notte degli Oscar. Il 24 febbraio 2019, quando al Dolby Theatre di Hollywood andrà in scena la 91esima edizione degli Academy Awards, verrà assegnata una nuova ...

Ethan Hawke regista per Blaze 'La vera storia di un grande sconosciuto' - Cinema - Spettacoli : LOCARNO - Il suo sogno era diventare una leggenda. Non c'è riuscito né da vivo, né dopo la sua breve esistenza; ma ce la potrebbe fare ora. Perché Blaze , il film che Ethan Hawke ha dedicato al ...

MICHELA MITI/ "Dimenticata dal Cinema perché non accettai proposte indecenti" : "E così il successo svanì". MICHELA MITI non usa mezzi termini: "Mi hanno mandata via perché ho detto troppi 'no'". L'intervista dell'attrice al settimanale Di Più.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 19:23:00 GMT)

Biglietti gratis per i migranti - Cinema di Milano lancia il karmaticket : Il tagliando 'purificatore' come quello del Kino Moviemento del quartiere berlinese multietnico di Kreuzberg

Il Cinema Beltrade di Milano lancia l'operazione 'karmaticket' per i migranti : Arriva il karmaticket destinato a migranti e richiedenti asilo al cinema Beltrade, una delle realtà più vivaci del panorama milanese quanto a proposte d'essai e iniziative originali legate al grande schermo. Un biglietto "che aiuta chi lo compra a ripulire il proprio karma e quello del luogo che lui abita". Funziona così: "Chi va al cinema - si legge nel profilo Facebook del Beltrade - può ...

La musica dal vivo per il Cinema muto : POTENZA, 7 AGO - In anteprima mondiale, sabato 11 agosto, a Trivigno , Potenza, , la Zerorchestra musicherà dal vivo, sotto la direzione del maestro Stephen Horne, il film 'Beauty's Worth', pellicola ...

Torna il Cinema all'aperto al Parco del Poggio ai Colli Aminei fino al 30 settembre. : Gli spettacoli avranno inizio alle 21.00 per info e costi tel 800582463 " www.comune.napoli.it www.harteventi.it Facebook Arena del Poggio.

First Man è il film di apertura della 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia : First Man (titolo italiano: Il primo uomo) diretto da Damien Chazelle (La La Land, Whiplash) e interpretato da Ryan Gosling, Jason Clarke e Claire Foy, prodotto dalla Universal Pictures, è il film di apertura, in Concorso, della 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (29 agosto – 8 settembre 2018) diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta. L’annuncio della prima mondiale del film ...

Greta Gerwig : i 5 migliori ruoli della nuova superstar del Cinema indie : Violet, vero centro propulsore del film, costituisce uno dei primi esempi di "personaggi alla Gerwig": una ragazza socievole e determinata, con un punto di vista ben preciso su se stessa e sul mondo ,...

Norvegia - altro che Cinema all'aperto : Mission Impossible-Fallout proiettato tra i fiordi : Duemila persone sulla vetta di una falesia per assistere a Mission Impossible-Fallout. E' successo nella magnifica località norvegese di Preikestolen, a strapiombo sul Lysefjord, dove è stata girata ...

Recensione Anker Soundcore Infini Mini - la soundbar per il Cinema in salotto - : Come suona Abbiamo utilizzato con piacere questa soundbar per qualche giorno alternandone l'uso non solo tra musica e film, ma affiancandola anche a documentari e spettacoli TV quotidiani. La ...

Bud Spencer - mostra al Pan per un'icona del Cinema italiano : NAPOLI. Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer, è un'icona del cinema italiano. Il suo volto, la sua voce, la sua straordinaria gestualità fanno ormai parte dell'immaginario collettivo condiviso da ...