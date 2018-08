Cinema | film Alice Rohrwacher al New York Film Festival

Cinema per Netflix - l'app che porta film e serie TV su Mac - : l'app supporta la visione degli spettacoli a schermo intero oppure in modalità Split , per guardare film e serie TV mentre si fa anche dell'altro, oltre a poter nascondere e mostrare l'app con una ...

Cinema : arriva l'Oscar per i film popolari : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Arriva l'Oscar per i film popolari : le novità per la prossima edizione - Cinema - Spettacoli : novità per la prossima edizione della notte degli Oscar. Il 24 febbraio 2019, quando al Dolby Theatre di Hollywood andrà in scena la 91esima edizione degli Academy Awards, verrà assegnata una nuova ...

Il ritorno di Christo : al Cinema arriva il film su The Floating Piers : L'emozionante periodo in cui il Sebino è stato sotto i riflettori di tutto il mondo è raccontato in un film, quella diretto dal regista bulgaro Andrey Paunov. La pellicola 'Walking on Water' sarà ...

'La profezia dell'armadillo' - il trailer del film tratto dal best seller di Zerocalcare - Cinema - Spettacoli : Le sue giornate tutte uguali terminano sempre a casa, dove un Armadillo, la sua coscienza, lo aggiorna costantemente su cosa succede nel mondo con conversazioni al limite del paradossale. Accompagna ...

Federica Angeli - una cronista sul set : la sua storia in un film - protagonista Claudia Gerini - Cinema - Spettacoli : 'Visto che ormai è ufficiale, vi comunico che l'attrice che interpreterà me nel film A mano disarmata , tratto dal mio libro,, di Claudio Bonivento , sarà lei: Claudia Gerini . Stiamo lavorando da ...

Venezia 75 - Driven di Nick Hamm film di chiusura/ Mostra del Cinema - la fulminea ascesa di John DeLorean : Venezia 75, Driven di Nick Hamm film di chiusura della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica: al Festival l'ascesa fulminea di John DeLorean e dell'iconica automobile(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 22:32:00 GMT)

First Man è il film di apertura della 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia : First Man (titolo italiano: Il primo uomo) diretto da Damien Chazelle (La La Land, Whiplash) e interpretato da Ryan Gosling, Jason Clarke e Claire Foy, prodotto dalla Universal Pictures, è il film di apertura, in Concorso, della 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (29 agosto – 8 settembre 2018) diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta. L’annuncio della prima mondiale del film ...

'Cinema intorno al Vesuvio' : i film in programma dal 6 al 15 agosto : Per esercitarsi, ogni tanto organizza degli spettacoli di cabaret nei piccoli locali della zona, ma riscuote sempre poco successo. Per fortuna c'è Francesca , Marika Costabile, , la sua fidanzata, ...

10 film da vedere ad agosto al Cinema : Per tutti i gusti: commedie, horror, d'animazione e persino un film della Marvel The post 10 film da vedere ad agosto al cinema appeared first on Il Post.

Il Volo debutta al Cinema in Un amore così grande : ecco il trailer del film atteso a settembre : Il Volo debutta al cinema in Un amore così grande con Giuseppe Maggio e Francesca Loy. I tre artisti sono quindi pronti all'arrivo sul grande schermo in una pellicola che parla d'amore ma anche dell'Opera e di Verona. La scelta di ingaggiare Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble nasce da un'esigenza narrativa ma che ha testimoniato un partenza non proprio distesa tra il regista e i tre artisti. ecco le parole di Cristian De ...

Anche Nicole Kidman nel cast del film sullo scandalo sessuale a Fox News - Cinema - Spettacoli : Nicole Kidman e Margot Robbie si affiancano a Charlize Theron nel cast del film sulla storia di Fox News, secondo quanto riferiscono i media specializzati negli Stati Uniti. Kidman interpreterà l'ex ...

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto dal 2 all'8 agosto : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: dal lunedì al giovedì: biglietto intero a 8 euro venerdì, sabato e festivi: biglietto intero a 8,50 euro martedì: biglietto a 6 euro per le ...

Social World Film Festival 2018 : torna il Mercato europeo del Cinema giovane e indipendente : Venerdì 3 agosto sarà il turno del tributo a Stefania Sandrelli che sarà insignita del titolo di Ambasciatrice del Social World Film Festival nel mondo e omaggiata col premio alla carriera, poi un ...