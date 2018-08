Cinema | è morto Jimmy il fenomeno

Jimmy il Fenomeno è morto/ Addio a Luigi Origene Soffrano - uno dei più grandi caratteristi del Cinema italiano : Jimmy il Fenomeno è morto : Addio a Luigi Origene Soffrano , uno dei più grandi caratteristi del cinema italiano . Le ultime notizie: si è spento all'età di 86 anni in una residenza per anziani(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 17:11:00 GMT)

Barbablù/ Chi è e come è morto il crudele uxoricida che ha impressionato il Cinema : La figura di Barbablù nella filmografia, ecco la vera storia del crudele uxoricida : volete scoprire come è morto ? Molti film si sono ispirati alla sua macabra figura.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 08:40:00 GMT)

Cinema in lutto - morto a Roma il regista Carlo Vanzina : Roma, askanews, - Cinema in lutto per la morte del regista Carlo Vanzina. Aveva 67 anni e combatteva da tempo con la malattia."Era amato da milioni di spettatori - ha scritto la famiglia annunciandone ...