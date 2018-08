Cina | export in aumento nonostante dazi USA

Cina-Usa - è guerra commerciale Sarà l'Europa a pagarne il prezzo Pechino dirotterà l'export nella Ue : View Larger Image Cina-Usa, è guerra commerciale Sarà l'Europa a pagarne il prezzo Pechino dirotterà l'export nella Ue LE CONSEGUENZE . Sebbene i dazi attuali stiano danneggiando le imprese di alcuni ...

Cina : a giugno balzo export - surplus commerciale a 41 - 61 mld dollari : Roma, 13 lug. (AdnKronos/dpa) – A giugno l’export cinese è cresciuto del previsto registrando un balzo, su base annua, dell’11,3% rispetto al previsto +9,5%. Crescita, invece, più contenuta per le importazioni che hanno avuto un aumento del 14,1% ben al di sotto delle stime che indicavano un +21,3%. E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Amministrazione generale delle dogane cinese. Il surplus commerciale si ...

Nautica - UCina vara piano per export : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – Ucina Confindustria Nautica ha varato il piano 2018/2019 per il sostegno all’export grazie alla conferma, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, del piano straordinario di promozione del Made in Italy. ‘La dimensione internazionale delle aziende della Nautica da diporto ha certamente una valenza strategica in quanto leva di competitività in grado di far crescere il nostro sistema ...

Federlegno : "In Cina e Usa vola export arredamenti" : Roma, 28 giu. -, AdnKronos, - E' un settore che conosce continui successi quello dell'arredamento Made in Italy che si conferma ai vertici su alcuni dei principali mercati mondiali. Come spiega una ...

Federlegno : “In Cina e Usa vola export arredamenti” : Roma, 28 giu. -(AdnKronos) – E’ un settore che conosce continui successi quello dell’arredamento Made in Italy che si conferma ai vertici su alcuni dei principali mercati mondiali. Come spiega una analisi del Centro Studi di FederlegnoArredo, l’Italia si conferma come primo fornitore di arredamento della Cina con una quota di mercato del 21,9%, seguita da Germania (15,2%) e Vietnam (8,7%). E nel 1° trimestre 2018 le ...

Export a tutta velocità nel 2018 Made in Italy 'a ruba' in India - Cina e Russia : Continua a correre l'Export italiano, ma pesa l'incognita dazi. Dopo la performance del 2017 con una crescita di 31 miliardi di euro dell'Export , +7,4%, , le esportazioni italiane avanzeranno nel ...