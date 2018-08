Ciclismo | Gianni Moscon rischia la squalifica | 5-6 settimane di stop? Ma per il Mondiale…

Ciclismo : Gianni Moscon fermato dalla Sky : Per Gianni Moscon si prospetta un finale di stagione da spettatore. Il corridore trentino non sara' più schierato dal Team Sky dopo la squalifica rimediata al Tour de France [VIDEO] finchè la Commissione disciplinare dell’Uci non avra' emesso un verdetto sul suo conto. Moscon stava disputando un ottimo Tour de France al fianco di Froome e Thomas, ma ha chiuso la sua corsa con un’espulsione al termine della quindicesima tappa. Il giovane ...

Clamoroso al Tour de France - espulso Gianni Moscon : duro colpo per il Team Sky - è il primo caso con la Var nel Ciclismo. Adesso il trentino rischia una mazzata dall’Uci : Clamoroso al Tour de France, espulso Gianni Moscon: ecco il motivo Clamoroso episodio dopo la 15ª tappa del Tour de France, prima del giorno di riposo: la giuria della Grand Boucle ha espulso Gianni Moscon, trentino del Team Sky e fedele gregario di Chris Froome e Geraint Thomas. I giudici del Tour de France hanno preso la decisione per la prima volta nella storia del ciclismo utilizzando la Var, che aveva beccato Moscon colpire un ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : a Darfo Boario Terme la sfida tricolore. Vincenzo Nibali - Gianni Moscon e Diego Ulissi i favoriti : I Campionati Italiani 2018 di Ciclismo si svolgeranno domani (sabato 30 giugno) a Darfo Boario Terme (Brescia). I migliori corridori azzurri si sfideranno per conquistare l’ambita maglia tricolore. Una prova in linea che quest’anno si preannuncia particolarmente emozionante, visto che il percorso ricorda quello di una classica. Andiamo quindi a scoprire il percorso e i favoriti dei Campionati Italiani 2018 di Ciclismo. Percorso La corsa si ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : i favoriti. Gianni Moscon sfida Diego Ulissi - e Vincenzo Nibali… : Pochi giorni all’assegnazione della Maglia Tricolore: sabato 30 giugno al via la prova in linea al Campionato Italiano di Ciclismo 2018, che si terrà a Darfo Boario Terme. Il percorso della categoria Elite lungo 233,8km pare adatto ad un ciclista da classiche, date le brevi salite esplosive da affrontare ripetutamente. Andiamo a scoprire i favoriti per vestire il tricolore nella prossima stagione. Il più atteso è sicuramente Gianni ...