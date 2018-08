Ciclismo | Damiano Caruso correrà per la Bahrain Merida | sarà compagno di Vincenzo Nibali

oasport

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Altro acquisto importante per lache si rafforza assicurandosi le prestazioni di. Il siciliano lascerà la BMC dopo quattro stagioni e si accaserà nel club mediorientale per cui hai firmato un biennale. Il 30 enne, noto nel gruppo per le sue doti di passista-scalatore e per l’estrema disponibilità, è reduce dal ventesimo posto al Tour de France dopo l’undicesimo dell’anno scorso. Nel suo palmares spiccano anche l’ottavo posto nel Giro d’Italia 2015 e la nona piazza alla Vuelta di Spagna 2014. Il nativo di Ragusasicuramente un fondamentaledi squadra percon cui ha già corso ai tempi della Liquigas. Queste le prime dichiarazioni di: “Sono davvero entusiasta di questa opportunità. Ho sempre considerato questa squadra ben organizzata e ben strutturata. Inoltre, sia i dirigenti che ...