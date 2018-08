Ciclismo | come sta Vincenzo Nibali? Parla il medico | “Ha fatto giretti in bici | la strada

Ciclismo femminile - Europei 2018 : orario d’inizio e come vedere in tv la prova in linea. Tutte le azzurre in gara : Oggi (domenica 5 agosto) si svolgerà la prova in linea femminile degli Europei di Ciclismo su strada a Glasgow (Gran Bretagna). Su un circuito cittadino caratterizzato da diversi strappi, le migliori atlete del vecchio continente si sfideranno per conquistare la maglia di campionessa europea. L’olandese Marianne Vos cercherà di difendere il titolo, mentre l’Italia punterà su Marta Bastianelli e Giorgia Bronzini. Gli Europei di Ciclismo saranno ...

Il velodromo di Montichiari chiude a tempo indeterminato. Come uccidere il Ciclismo su pista italiano : Il velodromo di Montichiari, l’unico coperto in Italia, resterà chiuso a tempo indeterminato, probabilmente per svariati mesi. La scorsa settimana la Procura di Brescia aveva disposto il sequestro dell’impianto a causa di una documentazione non a norma sulla prevenzione degli incendi. Ieri è arrivato il via libera da parte dei Vigili del Fuoco riguardo alla Certificazione sulla Prevenzione Incendi, tuttavia la Commissione Provinciale ...

Fumogeni - pugni - selfie e spintoni : con la caduta di Nibali al Tour de France anche nel Ciclismo scoppia l’allarme “tifoseria” come gli ultras del calcio : La caduta di Nibali al Tour de France provocata da un tifoso e l’allarme “tifoseria” anche nel ciclismo, proprio come gli ultras del calcio Per l’incidente sulle strade del Tour che ieri ha coinvolto, e poi costretto al ritiro, Vincenzo Nibali, il direttore del Giro d’Italia Mauro Vegni e’ sicuro: “non hanno colpa agli organizzatori. Se anche mettessimo km e km in piu’ di transenne – ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali : “La Sky ha il budget più alto - è normale che corrano così. Ciclismo come la F1” : Ha decisamente vinto la noia nella prima tappa alpina (decima) del Tour de France 2018. La stage di ieri, che da Annecy portava il plotone a Le-Grand Bornand (158,5 km), ha deluso le attese ed al di là della splendida azione del Francese Julian Alaphilippe tra gli uomini di classifica ha prevalso il tatticismo. Per Vincenzo Nibali, risalito in classifica generale al nono posto, l’analisi della corsa è semplice: “Scattare era ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : orario d’inizio e come vederli in tv. Il programma completo : Oggi (sabato 30 giugno) si svolgeranno i Campionati Italiani 2018 di Ciclismo a Darfo Boario Terme (Brescia). I migliori corridori del Bel Paese si sfideranno per conquistare la maglia tricolore su un tracciato di 233 km, con circuito cittadino da ripetere otto volte. Un’edizione che si preannuncia particolarmente spettacolare, visto che il percorso ricorda quello di una classica con una serie di strappi duri, tra cui l’ultimo di Via Cornaleto ...

Ciclismo su pista – Condizioni Vogel : la campionessa tedesca operata - ecco come sta : Aggiornamento sulle Condizioni di Kristina Vogel: la campionessa olimpica tedesca, vittima di un incidente, è stata operata alla spina dorsale Sono stabili le Condizioni di Kristina Vogel, stella tedesca del Ciclismo su strada operata alla spina dorsale dopo esserci gravemente infortunata in un incidente avvenuto durante un allenamento. “Le sue Condizioni sono stabili – ha spiegato il ct della nazionale tedesca di Ciclismo su ...