Chiudono in rosso le europee su guerra dazi | Milano -0 | 29%

Milano zavorra gli altri Listini europei che Chiudono in rosso : Teleborsa, - Seduta no per la Borsa di Milano , che fa peggio degli altri mercati europei. Gli investitori guardano con particolare attenzione all'appuntamento clou della settimana con la BCE che ...

Borse europee Chiudono in frenata - a Piazza Affari banche in rosso : Le Borse europee schiacciano il freno in chiusura limitando gran parte dei recuperi registrati all'avvio delle contrattazioni.Le principali piazze del Vecchio continente appaiono contrastate, con ...

Le Borse asiatiche Chiudono in rosso : Teleborsa, - Chiusura di settimana in rosso per i principali listini asiatici . Ancora una volta, i mercati pagano l'incertezza generata dalla guerra commerciale tra USA e Cina. Male il settore auto, ...

