Child of Light e Valiant Hearts di Ubisoft arriveranno su Nintendo Switch in autunno

Child of Light e Valiant Hearts arrivano su Switch : Child of Light e Valiant Hearts, due avventure disegnate a mano da Ubisoft Montreal e Ubisoft Montpellier, usciranno su Nintendo Switch rispettivamente l’11 ottobre e l’8 novembre 2018. Ubisoft porta Child of Light e Valiant Hearts su Switch Child of Light è il racconto di crescita di Aurora, una ragazzina che lotta per salvare suo padre e il perduto regno di Lemuria. Creato per essere una moderna fiaba per bambini, con un ...