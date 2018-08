Child of Light e Valiant Hearts arrivano su Switch

gamerbrain

(Di mercoledì 8 agosto 2018)of, due avventure disegnate a mano da Ubisoft Montreal e Ubisoft Montpellier, usciranno su Nintendorispettivamente l’11 ottobre e l’8 novembre 2018. Ubisoft portaofsuofè il racconto di crescita di Aurora, una ragazzina che lotta per salvare suo padre e il perduto regno di Lemuria. Creato per essere una moderna fiaba per bambini, con un caratteristico stile grafico che riprende gli acquerelli,ofvede Aurora, la sua lucciola Igniculus e un gruppo di altri compagni sfidare la Regina Oscura di Lemuria e i suoi servitori in difficili combattimenti a turni. In questo RPG, man mano che trionferete contro i servitori della Regina Oscura, salirete di livello sbloccando punti abilità per rafforzare i poteri unici dei vostri compagni, creando e migliorando allo stesso ...