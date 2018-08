Chiesa-Juventus | nessuna prelazione dopo l' affare Pjaca con la Fiorentina

Juventus - Pjaca acconto per Chiesa : TORINO - Indiscutibile il fatto che ora, dopo aver perfezionato l'operazione Cristiano Ronaldo , 105 milioni di euro per il cartellino più l'impegno a versargli 31 milioni netti all'anno, , alla ...

Federico Chiesa - Ceccarini : 'Juventus e Inter hanno superato la concorrenza' (RUMORS) : Per Federico Chiesa è ormai una lotta a due fra Juventus ed Inter. È questo il parere di Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per TMW, dedicato in parte alle vicissitudini del calciatore attualmente in forza alla Fiorentina. Per il giornalista, Roma e Napoli sono le altre due italiane Interessate al giovane fuoriclasse, anche se queste dovrebbero avere poche speranze di portarlo in rosa. Il calciatore viola è legato alla squadra nella quale ...

Federico Chiesa - Ceccarini : 'Juventus e Inter hanno superato la concorrenza' (RUMORS) : Per Federico Chiesa è ormai una lotta a due fra Juventus ed Inter. È questo il parere di Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per TMW, dedicato in parte alle vicissitudini del calciatore attualmente in forza alla Fiorentina. Per il giornalista, Roma e Napoli sono le altre due italiane Interessate al giovane fuoriclasse, anche se queste dovrebbero avere poche speranze di portarlo in rosa. Il calciatore viola è legato alla squadra nella quale ...

Chiesa alla Juventus?/ La società bianconera prepara l'offerta per convincere la Fiorentina : La Juventus prepara l'assalto a Federico Chiesa, esterno d'attacco della Fiorentina. I bianconeri stanno preparando l'offerta giusta per convincere i viola a cedere il talento italiano(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 11:40:00 GMT)

Perinetti : 'La Juventus farà di tutto per prendere Chiesa' : E' un portiere che ora è considerato uno dei primi 5 al mondo. Oggi è difficile resistere a certe cifre'. Il tabellone completo della A Le ultime sulla Juventus Juventus Chiesa 1 di 2 Successiva ...

Calciomercato Juventus - super offerta alla Fiorentina per Chiesa : cash + due contropartite : Calciomercato Juventus – La Juventus continua la ricerca a calciatori per il reparto offensivo da regalare al tecnico Massimiliano Allegri, nelle ultime ore importante assalto per Federico Chiesa. L’ultima voce di Calciomercato che arriva dalla Gazzetta dello sport, parla di un’offerta davvero super che la Juventus avrebbe presentato alla Fiorentina per il gioiellino viola: 50 milioni di euro più Mandragora e Pjaca. Una proposta senz’altro ...

Juventus - pazza offerta alla Fiorentina per Chiesa : due contropartite super ed una parte economica - i dettagli : Juventus pronta ai botti estivi sul mercato, la società ha avanzato una proposta irrifiutabile alla Fiorentina per il gioiello Federico Chiesa La Juventus si appresta a rafforzare ulteriormente la rosa che, già da anni, sta dominando il campionato italiano. L’obiettivo è quello di vincere la tanto agognata Champions League ed i bianconeri, come sempre, stanno pensando agli innesti giusti per il presente ed il futuro del club. ...