Chiavari | il cartello di un esercente contro i no-vax Non sono un eroe ma non

A Chiavari - in provincia di Genova - una gelateria espone un cartello contro i no-vax : "Siete un pericolo per la comunità" : "Su Facebook ho 200 amici, i clienti della mia gelateria sono molti di più e allora ho deciso che raggiungevo più persone se appendevo un post nella mia vetrina": Matteo Spinola ha scritto una lettera ai "Free vax-no vax" e l'ha appesa sul vetro della sua Cremeria Spinola, a Chiavari. "Free vax-no vax, siete un pericolo per la comunità in cui vivete", scrive rivolgendosi a chi non fa vaccinare i figli dopo l'emendamento ...