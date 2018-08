'Chi vuole N'Zonzi paghi clausola' : ANSA, - ROMA, 8 AGO - "Spero che continui con noi, è un giocatore del Siviglia, un campione del mondo e contiamo su di lui". Così il tecnico del Siviglia Pablo Machin, alla vigilia del match di Europa ...

'Chi vuole N'Zonzi paghi clausola' : ANSA, - ROMA, 8 AGO - "Spero che continui con noi, è un giocatore del Siviglia, un campione del mondo e contiamo su di lui". Così il tecnico del Siviglia Pablo Machin, alla vigilia del match di Europa League contro lo Zalgiris, fa il punto sul futuro del centrocampista francese cercato da Roma e ...

Roma su N'Zonzi - MaChin : 'Chi lo vuole paghi la clausola! Oggi ci parlerò e...' : N'Zonzi non è campione del mondo per caso, è un punto fermo del Siviglia e Oggi pomeriggio parlerò con lui'. GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web. Si può ...

Grande Fratello Vip - la 'scalata' di Maria De Filippi : Chi vuole entrare nel reality di Ilary Blasi : Un tentativo di 'scalata' al Grande Fratello Vip . Una 'scalata' che inizia dagli studi di Maria De Filippi . Infatti Marco Carta - ex vincitore di Amici -, intervistato da Nuovo Tv , ha parlato anche ...

Tesla - Musk vuole portarla via da Wall Street e il titolo sChizza in Borsa : MILANO - Con nove parole e 61 caratteri Elon Musk ha sconvolto la seduta di martedì di Wall Street e messo la sua Tesla sotto i riflettori, portandola a registrare un balzo dell'11% alla fine della ...

Domenica In - il colpaccio di Mara Venier : Chi è la vip che vuole portare nel programma : Mara Venier vuole a Domenica in Selvaggia Lucarelli . Lo scrive il sito Blogo riportando l'indiscrezione che la giornalista è stata contattata dalla Venier che 'starebbe pensando ad allestire una ...

Lazio - il Chievo vuole un centrocampista : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Chievo Verona ha avviato nuovi contatti con la Lazio per ottenere il prestito di Danilo Cataldi . Il centrocampista piace anche alla Spal.

Roma - Perotti "Chiama" Suso in giallorosso. E Bailey : "MonChi mi vuole" : Metti un gioco d'estate che, chissà, potrebbe pure diventare una notizia di mercato. Succede che Diego Perotti, in tournée con la Roma negli States, prima del trasferimento da Boston al New Jersey, ...

Tap - Chi lo vuole e Chi no : Si tratta del più ingente progetto industriale al mondo e vale 4 miliardi e mezzo di dollari. Ad oggi completati tre quarti. -

Ginnastica - Europei 2018 : l’Italia vuole Chiudere con la vagonata di medaglie! Villa e compagne - show alle Finali di Specialità : L’Italia vuole chiudere gli Europei 2018 di Ginnastica artistica con una vagonata di medaglie. Dopo la doppietta d’oro tra concorso a squadre e all-around individuale (grazie a Giorgia Villa), la nostra Nazionale juniores sarà assoluta protagonista anche nelle Finali di Spercialità in programma questa mattina all’SSE Hydro di Glasgow (dalle ore 11.00). Le Fate vogliono ribadire la propria supremazia sul Vecchio Continente e ...

Ancelotti mette gli occhi su un pezzo pregiatissimo - Chi vuole al Napoli : Il Napoli vorrebbe strappare al Torino Andrea Belotti . Secondo quanto riporta La Stampa, sarebbe stato lo stesso Carlo Ancelotti a spingere con il presidente De Laurentiis per tentare l'acquisto dell'...

Ilva - ArcelorMittal vuole vederci Chiaro : Roma, 4 ago., AdnKronos, - ArcelorMittal ha chiesto "chiarimenti preliminari" al governo sulle intenzioni dell'esecutivo relativamente all'Ilva come condizione per partecipare all'incontro sull'...

Ilva - ArcelorMittal vuole vederci Chiaro : ArcelorMittal ha chiesto ' chiarimenti preliminari ' al governo sulle intenzioni dell'esecutivo relativamente all' Ilva come condizione per partecipare all'incontro sull'occupazione convocato dal ...

Bono Vox degli U2 sui migranti / “Bisogna stare attenti a Chi vuole alimentare la paura e la rabbia” : Il leader degli U2 Bono Vox, in un’intervista telefonica in diretta con Rtl 102.5, ha detto la sua su una delle questioni più discusse del momento, quella dei migranti(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 22:50:00 GMT)