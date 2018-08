Chi sono le aspiranti Miss Alessandria

Bologna - 5 mesi per il ponte sull’A1 «Sono 35mila i Tir a risChio in Italia» L’agente eroe : «Facevano foto - li ho mandati tutti via» : Riaperta l’autostrada dopo l’esplosione. L’ipotesi del colpo di sonno. Il ministro Toninelli: «Guida assistita per i 35 mila Tir pericolosi»

Nuoto - Europei 2018. Simona Quadarella : “Sono contenta per il personale - non potevo Chiedere di meglio” : Un trionfo davvero mostruoso, mai messo in discussione. Arriva la doppietta d’oro per Simona Quadarella agli Europei di Nuoto in quel di Glasgow: l’azzurra, dopo gli 800 stile libero, si impone anche nei 1500 stile libero. 15:51.61 il tempo dell’azzurra che ha battuto la tedesca Koehler e l’ungherese Kesely. È lei la vera regina del mezzofondo. “Sono contenta. Ho anche abbassato il mio personale, molto bene. Ho ...

Da novembre scadono i conti dormienti : quali sono i risparmi che gli italiani risChiano di perdere : Da novembre 2018 iniziano a scadere i termini per poter recuperare le somme dei conti dormienti, ovvero quelle cifre dimenticate sia come depositi di denaro che come risparmi, conti correnti e azioni. sono dormienti quei conti su cui non vengono effettuati prelievi o operazioni da, in totale, venti anni.continua a leggere

Sergio Mattarella - l'inChiesta sui troll : come possono 18mila tweet influenzare qualcosa? : L'ossessione-troll agita le procure italiane. Si parla degli attacchi a Sergio Mattarella piovuti su Twitter da account creati ad hoc nei giorni in cui il M5s gridava all'impeachment . Ma ad ora ...

Io sono Mia : Ivano Fossati e Renato Zero hanno Chiesto di non figurare nella fiction Rai su Mia Martini : Io sono Mia: la fiction su Mia Martini chevedremo su Rai 1 nel 2019 ha ricevuto due stop da parte di due artisti, Fossati e Zero che sono stati vicino alla compianta Mimì quando era in vita. Ivano Fossati e Renato Zero infatti hanno chiesto di non comparire nella fiction che la Rai sta riproponendo sulla vita dell’artista, interpretata dall’attrice e showgirl Serena Rossi. Io sono Mia: Ivano Fossati e Renato Zero non compariranno nella fiction ...

Caso plusvalenze e ripescaggi : i tifosi del Crotone sono imbufaliti - denunciato il Chievo in tre Procure della Repubblica : plusvalenze Chievo VERONA- La convocazione al prossimo 12 settembre dell’udienza al Tribunale federale del processo sportivo per il Chievo Verona ha provocato enorme malcontento nei tifosi del Crotone che speravano nel ripescaggio in Serie A. Come riporta Crotone News, alcuni tifosi del club calabrese hanno presentato un esposto nelle Procure Repubblica di Roma, Verona e Crotone, chiedendo ai magistrati di indagare sulla società e ...

Tuffi - Europei 2018 : Noemi Batki e Chiara Pellacani sono quarte nel sincro dalla piattaforma. Vince la Gran Bretagna : Alla Royal Commonwealth Pool di Edimburgo, capitale della Scozia, a 75 chilometri da Glasgow, seconda giornata della rassegna continentale dedicata ai Tuffi. Nel sincro 10 metri femminile l’Italia aveva puntato le proprie fiches sull’esperta Noemi Batki e sulla giovane Chiara Pellacani. Il risultato è stato un quarto posto (276.60) non senza rammarico per le azzurre che hanno commesso qualche imprecisione di troppo sia negli ...

CHA CHA CHA - REAZIONE A CATENA/ Chi sono le campionesse Sara - Laura e Martina : "Adesso sogniamo la tv" : Si chiama Cha Cha Cha il nuovo terzetto vincente di REAZIONE a CATENA. Laura, Martina e Sara si raccontano in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Un antiChissimo meteorite fa luce su come si sono formati i pianeti : (foto: Unm Institute of Meteoritics) Sembra terrestre, ma non lo è. La roccia ignea Northwest Africa (Nwa) 11119, rivenuta in Mauritania e recuperata da un mercante nel 2016, assomiglia a un frammento della crosta terrestre più che alla stragrande maggioranza dei meteoriti, ma le sue origini non sono di questo mondo. Ne sono certi gli scienziati dell’Università del New Mexico, dell’Arizona State University e del Johnson Space Center della ...

Conti dormienti : cosa sono e come Chiedere il rimborso : ... a cui sono state affidate le procedure di rimborso, ha individuato una banca dati in cui è possibile trovare il proprio rapporto dormiente , www.consap.it/servizi-economia/fondo-rapporti-dormienti, ...

Io sono Mia : Ivano Fossati e Renato Zero hanno Chiesto di non figurare nel biopic Rai su Mia Martini : Serena Rossi in Io sono Mia Dura la vita dei biopic. Da sempre portare al cinema o in tv le vicende di personaggi realmente esistiti ha costretto sceneggiatori e registi a dover fare i conti con parenti, amici e conoscenti delle personalità oggetto del tributo, in genere piuttosto intimoriti e restii all’idea di vedere mostrata un’immagine diversa, caricaturale, o comunque poco aderente alla realtà del proprio caro e di loro stessi. Non fa ...

Il Bosco verticale e la pasta di Kamut hanno qualcosa in comune : sono per poChi : Questo che sto scrivendo è un post da uomo della strada. Lo ammetto di non avere le competenze per approfondire questa problematica. Mi limito a osservare. C’è un elemento che accomuna il Bosco verticale di Milano e la pasta di Kamut: sono molto cari. Un appartamento nel Bosco verticale dell’archistar nostrano Stefano Boeri – fratello del presidente dell’Inps, Tito – arrivava a costare (sono andati a ruba) 15mila euro al metro ...

MarChionne e il mese di agosto : «Sono tutti in ferie? Ma in ferie da cosa?» : Marchionne e il mese di agosto: «Sono tutti in ferie? Ma in ferie da cosa?». L'aneddoto raccontato dal manager scomparso è diventato virale 7 agosto 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook