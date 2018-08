Chi è Maggiore | nuovo mister Fisco

Tokyo supera PeChino come secondo maggiore mercato azionario - ma la Cina potrebbe reagire : come ricorda il FinancialTimes, la Cina era il secondo maggiore mercato azionario al mondo dal novembre2014, quando aveva superato proprio il Giappone. Ed effettivamente lo studio del grafico di ...

Accoglienza migranti - Alpe riChiama la Presidente ad una maggiore condivisione nelle scelte : Le politiche dell'Accoglienza e dell'immigrazione dovrebbero essere al centro dell'attività quotidiana della politica'. Il Galletto ricorda, quindi, come in Valle d'Aosta il bando che è stato ...

SChianto a Pojana Maggiore - muore 46enne : Pojana Maggiore , VICENZA, Non è sopravvissuta allo Schianto la veronese di 46 anni che lunedì attorno alle 13.15, persa la traiettoria, è finita con la sua auto contro un terrapieno lungo via Pezze ...

Erosione coste : nelle zone turistiche il risChio è maggiore : “Il consumo di suolo nelle regioni turistiche marcia sulle coste a un ritmo quadruplo rispetto al resto del territorio nazionale“. E’ la lettura che la Consulta Ambiente e territorio da’ del reportage reso pubblico in questi giorni dall’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Secondo la Consulta non basta questa constatazione di fondo a sgombrare il campo da equivoci. Ed è questa ...

TurChia - nuovo decreto : Erdogan controllerà anche lo stato maggiore : Turchia, nuovo decreto: Erdogan controllerà anche lo stato maggiore Turchia, nuovo decreto: Erdogan controllerà anche lo stato maggiore Continua a leggere L'articolo Turchia, nuovo decreto: Erdogan controllerà anche lo stato maggiore proviene da NewsGo.

TurChia - sempre più poteri per Erdogan : ora controllerà anche lo stato maggiore : Il nuovo governo turco di Recep Tayyip Erdogan controllerà anche lo stato maggiore dell’esercito. A stabilirlo è un decreto emanato oggi sulla base dei nuovi poteri del presidenzialismo, nel giorno simbolo in cui la Turchia commemora il secondo anniversario del fallito colpo di stato. Le forze armate passano così sotto l’autorità del ministero dell...

Mantenimento : a Chi spetta se il figlio maggiorenne vive con l’ex coniuge : L’’Assegno di Mantenimento è sempre al centro delle liti tra ex coniugi. Approfondisci Assegno di Mantenimento per figlio con handicap Con ordinanza n. 18008/2018 la Suprema Corte di Cassazione ha disposto a favore dell’ ex coniuge l’assegno del figlio maggiorenne non autosufficiente convivente. La questione era stata posta in luce dall’ ex marito che proponeva ricorso contro la decisione della Corte d’ Appello di Bologna che pronunciando il ...

Salute : più alto il numero di sigarette fumate al giorno - maggiore il risChio di aritmia cardiaca : Il fumo è una dipendenza letale. Una persona che ha fumato per quasi tutta la sua vita ha il 50% di probabilità di morire a causa del fumo e in media perde 10 anni di vita. Poco meno della metà di coloro che fumano da quasi tutta una vita continuerà a farlo fino alla morte. La percentuale dei fumatori si sta abbassando in Europa, ma è una dipendenza ancora molto comune e sta aumentando tra donne, adolescenti e persone socialmente ...

Ferrara - treno merci deraglia in stazione a Portomaggiore/ Ultime notizie video : macChinista sotto choc : Ferrara, treno merci deraglia in stazione a Portomaggiore: nessun ferito, macchinista sotto choc. Il traffico ferroviario ha subito enormi disagi, ignota la causa dell'incidente.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 12:13:00 GMT)

Longevità - maggiore è l’età - minore è il risChio di morire : lo studio : Ultracentenari e longevi: l’età avanza, ma non il rischio di mortalità. Lo rivela un nuovo studio demografico, condotto dai ricercatori della Sapienza, che spiega come dopo i 105 anni il rischio di mortalità non aumenta ma rimane costante. I sorprendenti risultati della ricerca, pubblicati sulla rivista Science, favoriscono il progresso degli studi sulle teorie evolutive della senescenza. “C’è un limite biologico alla Longevità ...

Parlamento della Transnistria Chiede maggiore presenza militare russa - : Le truppe russe che si trovano nella regione indipendentista per svolgere la missione di pace devono essere rafforzate, non mandate via. Lo ha dichiarato oggi a Sputnik il deputato del Parlamento ...

Il sostegno a Trump maggiore nei contesti sociali a risChio : Il sostegno a Trump sarebbe estremamente solido nelle aree 'a rischio' . Molti elettori dell'attuale inquilino della Casa Bianca vivrebbero, infatti, in zone afflitte da alto consumo di droghe ed ...

Il Capo di Stato maggiore Graziano : controlli Ue in acque libiche - un errore parlare di blocChi navali : Flussi migratori illegali, traffico di armi, droga ed esseri umani, possibili infiltrazioni di terroristi sui gommoni. Le minacce per l'Italia arrivano dal fianco Sud: Africa del Nord e Mediterraneo. '...

Dazi - Moody's avverte i mercati : si risChia maggiore volatilità : ... che si traduce sia in incertezza per l'economia globale che in forte vulnerabilità per alcuni specifici settori dell'economia americana. Gli analisti individuano nel comparto agricolo quello a più ...