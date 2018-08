Chi è generale Maggiore | il nuovo Mister Fisco

Vicenza. A Villa Guiccioli giungerà l’arChivio del generale AChille Papa : La giunta comunale di Vicenza ha accolto nei giorni scorsi due donazioni di documenti e oggetti destinati al Museo del

Trump ha invitato il procuratore generale a Chiudere l’indagine sulle interferenze russe : Glielo ha chiesto su Twitter, e non è chiaro se ci potranno essere delle conseguenze rilevanti: ma intanto è andato più in là del solito The post Trump ha invitato il procuratore generale a chiudere l’indagine sulle interferenze russe appeared first on Il Post.

Cimbri e l'ex direttore generale di Consob risChiano il processo per le nozze UnipolSai : L'ipotesi della procura: dati infedeli sulla fusione e il concambio delle azioni. Omissioni dell'Autorità

Tour de France - ecco la nuova classifica generale : tutto riaperto per il podio - Froome risChia di finire out. Ma che rammarico per Nibali! : Tour de France, ecco la nuova classifica generale: Froome rischia di finire fuori dal podio per la prima volta negli ultimi nove anni A 4 giorni dalla fine del Tour de France 2018, con due tappe per velocisti (Giovedì e Domenica), una cronometro insolita (31km con tanti sali-scendi) Sabato e un’ultima tappa di montagna Venerdì sui Pirenei, la vittoria del Tour de France sembra blindata per il britannico del Team Sky Geraint Thomas, ...

L'appello di Mattarella ai giovani magistrati : "Chi ha ruoli pubblici non sia fazioso ma si curi dell'interesse generale" : Chiunque assume una funzione pubblica non deve essere fazioso, non deve curarsi solo della sua parte per cercare consenso elettorale ma deve avere come obiettivo l'interesse generale del Paese. Sergio Mattarella, mentre si appresta a superare la boa della metà mandato, riceve al Quirinale i giovani magistrati ordinari in tirocinio, e rivolgendosi loro parla a tutti coloro che hanno incarichi pubblici con una strigliata contro i ...

P2 - svelate le lettere di Licio Gelli : “Il generale Dalla Chiesa era un fratello massone” : Giuliano Di Bernardo, l'ex Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, mostra in esclusiva a Fanpage.it due lettere inviategli da Licio Gelli, numero uno della loggia massonica P2, nel 1990. All'interno di una delle due missive, si riferisce al generale, morto in un attentato a Palermo nel 1981 insieme alla moglie e all'autista, come "uno dei più fulgidi esempi della massoneria italiana".Continua a leggere

Gdf - generale TosChi in visita al Comando Regionale Puglia : Oggi, il comandante generale della Guardia di Finanza, generale Giorgio Toschi, ha fatto visita al Comando Regionale Puglia di Bari. A riceverlo, presso la storica caserma 'Giovanni Macchi', il ...

Marsala - Chiude il Baluardo Velasco - lo spazio teatrale soccombe tra l'indifferenza generale : Centottanta spettacoli sono tanti, provate a contarli, provate a vedere alcuni dei nomi che hanno calcato i teatri della città. Una sorta, da parte nostra, di investimento a fondo perduto su questa ...

Roberto Chieppa segretario generale della presidenza di P. Chigi : Roberto Chieppa - già segretario generale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, magistrato ordinario della Corte dei Conti e del Tar, presidente di sezione del Consiglio di Stato - è ...

Il generale TosChi al Quirinale per i 244 anni della Guardia di finanza : Il comandante generale della Guardia di finanza Giorgio Toschi e una rappresentanza delle Fiamme gialle sono stati ricevuti al Quirinale, dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il 244° anniversario della fondazione dello stesso corpo. Il capo dello Stato ha rivolto il pensiero anche ai finanzieri che hanno perso la vita mentre svolgevano l'attivita' lavorativa. L'anniversario della Guardia di finanza si celebra il 21 giugno, per ...