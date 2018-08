Chi è Fabio Esposito? Il manager di Coconuda fidanzato di Marcella a Temptation Island

Temptation Island vip - l'ultima coppia che completa il cast di Simona Ventura : Chi sono Fabio e Marcella Esposito : Il cast della prima edizione di Temptation Island vip si chiude con l'ultima coppia in gara, anche se proprio i due non sembrano rientrare proprio nella categoria dei personaggi famosi. Lo show di ...

Moto3 - GP Austria 2018 : tornerà Jorge Martin? Marco BezzecChi e Fabio Di Giannantonio provano ad approfittarne : Il Mondiale Moto3 è pronto a fare tappa a Zeltweg per il Gran Premio d’Austria 2018. Una fetta importante della gara, tuttavia, non si disputerà sui sali-scendi del Red Bull Ring, bensì in Spagna, a casa di Jorge Martin. L’ormai ex leader della classifica iridata, infatti, riuscirà a recuperare a tempo di record dall’infortunio di Brno ed a presentarsi al fine settimana Austriaco? La domanda non è di semplice soluzione, ma è ...

Fabiola Gianotti : ecco Chi è la prima donna a dirigere il Cern di Ginevra : Volitiva e determinata, a 7 anni è partita alla volta di Milano con la famiglia, per poi sviluppare quella passione per la scienza che mai più l'avrebbe abbandonata. Ha intrapreso gli studi di fisica ...

Moto3 - GP Repubblica Ceca 2018 : Fabio Di Giannantonio - FINALMENTE! Prima vittoria in carriera a Brno! BezzecChi leader del Mondiale! : FINALMENTE! Fabio Di Giannantonio trionfa nel GP della Repubblica Ceca e si prende la tanto agognata Prima vittoria della carriera. Stavolta nessuna penalità a fine gara, come a Le Mans, ha potuto togliergli la gioia di salire sul gradino più alto del podio. È stata la solita gara della Moto3, emozionante, incerta fino all’ultimo, con sorpassi e controsorpassi da cuore in gola: da questa corrida è uscito trionfatore Diggia, che ha ...

Nuoto - Europei 2018 : Adam Peaty stellare! Record del mondo pazzesco nei 100 rana. Fabio Scozzoli Chiude quinto : Adam Peaty è semplicemente stellare! Il campione olimpico dei 100 rana incanta tutti nella finale continentale di questa distanza a Glasgow siglando il nuovo primato del mondo delle due vasche in 57″00. Un incedere pazzesco il suo, passando ai 50 metri in 26″65 e chiudendo 30″35. Niente da fare per gli avversari e non si può far altro che applaudire un campione che continua a scrivere pagine importanti di storia del Nuoto in ...

Uomini e Donne/ Fabio ColloricChio e Nicole Mazzocato - presto un figlio? "Vorrei vivesse in Argentina" : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato, dopo la crisi pronti a diventare genitori: ecco tutte le news sulla coppia(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 22:20:00 GMT)

Uomini e Donne - Nicole Mazzocato e Fabio ColloricChio : "Figli? Assolutamente sì" : Intervistata dal settimanale 'Uomini e Donne Magazine', Nicole Mazzocato ha fatto il punto della situazione sulla sua relazione con Fabio Colloricchio che, tra momenti top e battute di arresto, sta proseguendo a gonfie vele. Solo qualche giorno fa, sul web, era circolato il loro nome per prendere parte alla versione vip di Temptation Island condotta da Simona Ventura: Io e Fabio siamo una coppia solida. Abbiamo avuto alti e bassi. Siamo ...

Per Fabio Rovazzi arriva l'avvocato di Fedez : ecco Chi è il suo nuovo manager : Fabio Rovazzi ha un nuovo manager, si tratta di Cristiano Magaletti, 46 anni, avvocato e amico di Fedez, che insieme al suo team gestirà tutte le attività di Rovazzi. Temptation Island, Martina bacia ...

Giro di Vallonia 2018 : terza tappa a Eiking - ma Fabio Aru dà spettacolo nel finale! AttacChi a ripetizione sulle cotes… : Due indizi fanno una prova e quanto visto oggi sulle strade del Giro di Vallonia ha consegnato una garanzia: Fabio Aru è tornato alla grande, ha smaltito la delusione per il ritiro forzato dal Giro d’Italia e può contare su una gamba eccezionale. Ieri aveva attaccato nel finale, oggi scatti a ripetizione sulle temutissime cotes della terza frazione (169 chilometri da Chimay a La Roche-en-Ardenne). Il Cavaliere dei Quattro Mori ha ...

Sollevamento pesi - Europei Giovanili 2018 : Alice Meloni è quarta tra le -69 kg Youth - Fabio Pizzolato Chiude quinto nella categoria 94 kg : La settima e penultima giornata di gare degli Europei Giovanili 2018 di pesistica olimpica di Milano non porta medaglie all’Italia, anche se gli azzurrini ottengono diversi piazzamenti ai piedi del podio. La prima gara della giornata vede sfidarsi le Under 15 della categoria +75 kg ed il titolo se lo aggiudica la rumena Luciana Condurache sia nello strappo con 77 kg che nello slancio con 93 kg, riuscendo ad allungare sulla turca Akalan ...

