Chelsea | arriva Kovacic Il croato alla corte di Sarri

Calciomercato Chelsea - arriva Kepa per 80 milioni dall'Athletic Bilbao : Kepa Arrizabalaga, 37 presenze con l'Athletic Bilbao dal 2016, sta per diventare così il portiere più pagato al mondo davanti ad Alisson Becker che solo pochi giorni fa veniva pagato dal Liverpool 73 ...

Calciomercato Chelsea - arriva Kepa : il portiere più caro di sempre. Courtois al Real Madrid? : Dalla Spagna arrivano conferme, e anche Marca lo scrive. Kepa verso il Chelsea di Sarri, che pagherà la clausola di 80 milioni e lo trasformerà nel portiere più pagato della storia. Lui, fino a ...

Chelsea - Willian : 'L'unica offerta per me è arrivata dal Barcellona' : 'L'unico club che ha davvero avanzato un'offerta ufficiale per me è stato il Barcellona. Però, io intendo proseguire la mia avventura nel Chelsea, a meno che il club non voglia vendermi'. È la ...

Calciomercato Real Madrid - il doppio colpo arriva dal Chelsea : Calciomercato Real Madrid – Dopo la cessione di Cristiano Ronaldo il Real Madrid continua a lavorare per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. I Blancos hanno bussato alla porta del Chelsea, si avvicina un doppio colpo dai Blues: Courtois-Willian. Il Real Madrid avrebbe offerto 100 milioni di sterline (poco più di 112 milioni di euro) per il portiere e il centrocampista della formazione londinese. Le trattative possono ...

Inter - il rinforzo dal centrocampo può arrivare dal Chelsea : L'ultima amichevole disputata dall'Inter, persa contro il Sion 2-0, ha denotato i limiti ancora presenti all'Interno della rosa nerazzurra, nonostante i cinque acquisti gia' messi a segno fino ad ora. I nerazzurri, infatti, hanno bisogno di un terzino destro, tanto che in Svizzera Spalletti ha schierato e sperimentato Dalbert in quel ruolo, un centrocampista centrale e un esterno d'attacco. A centrocampo il nome in pole position sembrava essere ...

Calciomercato Sassuolo - frenata Locatelli : arriva Boga dal Chelsea : Sassuolo - La conferma del prestito di Rogerio dalla Juve e l'approdo del centrocampista Bourabia dal Konyaspor, sono il preludio all'arrivo di Jeremie Boga , dato ormai per certo, si spera di ...

Sassuolo - arriva un giocatore dal Chelsea : Come riporta Sky Sport , Jeremie Boga ha accettato le ultime condizioni del Sassuolo , l'accordo con il Chelsea era già stato raggiunto, ed è ormai pronto per iniziare la sua nuova avventura italiana. Il calciatore ...

Maurizio Sarri è l'allenatore del Chelsea. Arriva anche Jorginho : Oggi è avvivato dopo un lungo tira e molla l'annuncio ufficiale dell'ingaggio dell'ex tecnico dei partenopei

Chelsea - Conte esonerato : arriva Maurizio Sarri - via libera ad Higuain e Jorginho : Maurizio Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea, manca solo l’annuncio ufficiale del club londinese che ha già esonerato Antonio Conte Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore del Chelsea, mister Antonio Conte è stato esonerato dal presidente Roman Abramovich. La notizia è oramai nota da diverse settimane, ma Sarri era alla ricerca del giusto accordo che acContentasse sia il Chelsea che il Napoli. Adesso tutti i tasselli sembrano ...

Inter - arriva Politano : oggi le visite mediche. Juventus beffata : Golovin dice sì al Chelsea : Matteo Politano , esterno offensivo classe '93, torna dal viaggio di nozze per sostenere le visite mediche con l'Inter, in programma tra oggi e domani. L'affare tra nerazzurri e Sassuolo, impostato il ...