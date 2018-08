Che cosa accadde nella miniera di carbone di Marcinelle?

L'imam licenziato non lascia la mosChea. Cosa sta succedendo a Viale Jenner? : L'imam Elnadi Abdelghani Im Elbetagi è stato licenziato il 21 luglio ma tutte le mattine indossa la tunica bianca simbolo della sua autorità spirituale e va a presiedere le 5 preghiere di giornata in ...

L'imam licenziato non lascia la mosChea. Cosa sta succedendo a Viale Jenner? : L'imam Elnadi Abdelghani Im Elbetagi è stato licenziato il 21 luglio ma tutte le mattine indossa la tunica bianca simbolo della sua autorità spirituale e va a presiedere le 5 preghiere di giornata in quella che è la moschea 'abusiva' più controversa d'Italia, già al centro di numerose indagini di terrorismo e un tempo guidata da Abu Omar, vittima di una 'extraordinary rendiction' ...

Federica Panicucci - corpo da schianto (a 51 anni). Ma c’è qualcosa Che non sapete… : “Ma perché l’età per te è un optional?! Sembri sempre una ragazzina”, “Ammazza che fisico!”, “Ecco: quando la bellezza Italiana non è volgare nessuno può competere. Bella Federica” e “Alla faccia meglio di una ventenne sempre bella Fede!”. E poi, ancora, decine e decine di “Sei pazzesca”, “bellissima”, “meravigliosa” e “perfetta”. E ...

“Cosa al tramonto” : domani serata speciale nell’area arCheologica più affascinante della Maremma : Il Museo Archeologico Nazionale e Antica Città di Cosa, Via delle Ginestre località Ansedonia nel Comune di Orbetello (Gr), organizza per domani giovedì 9 agosto dalle 17.30 una presentazione dell’area archeologica dal titolo “Cosa al tramonto” in collaborazione con l’Associazione Ansedonia. Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti davanti alla Porta Fiorentina, all’ingresso dell’area archeologica, e poi la visita guidata insieme al ...

Luigi Di Maio - la ex fidanzata Giovanna Melodia confessa a Oggi : 'Perché è finita - a cosa non regge' : E allora, perché è finita? ' La politica ha contribuito . La distanza e il fatto che lui fosse così preso dalla formazione del governo. Era molto stressato, era impossibile vederci ... Prima mi ...

Bruno Fernandes racconta Cristiano Ronaldo : 'Si arrabbia se gli si dice Che qualcosa è impossibile da fare' : Non è un caso se ha conquistato il mondo. È un vincente, il primo ad arrivare in campo e l'ultimo ad andarsene. Quando arrivavo nello spogliatoio lui già lavorava in palestra e, quando andavo via, ...

Decreto Dignità - cosa Che c’è da sapere sulla nuova legge : (Foto: wikipedia.org) Il Decreto Dignità supera la prova del Senato, incassando 155 voti favorevoli, 125 contrari (un solo astenuto) e diventa legge. Al testo sono state apportate ulteriori modifiche, relativamente soprattutto alle norme dedicate ai lavoratori portuali, una mossa necessaria anche per scongiurare scioperi o agitazioni nel periodo meno indicato dell’anno. Il testo definitivo resta fedele alle volontà espresse dal ministro ...

Scheda : decreto Dignità - ecco Che cosa prevede la nuova legge : OK BANCA DATI PER MONITORAGGIO GIOCHI Il ministro dell'Economia, d'intesa con il ministro della Salute, condurrà un costante monitoraggio dell'offerta di gioco, anche attraverso una banca dati sull'...

Combinatore telefonico GSM : Che cosa è : Una delle due parti di un sistema d’allarme che sono da reputare essenziali per la sua efficacia è proprio il Combinatore telefonico GSM. L’altra sono le sirene. Entrambi, assieme, ci garantiscono che l’allarme giunga alle orecchie della persona interessata, perché le sirene si sentono se si è nelle vicinanze o addirittura in casa, mentre il Combinatore telefonico GSM fa in modo che l’alert ci raggiunga sul telefono ovunque ci troviamo. Il GSM ...

“Grazie a lui”. Bologna : Riccardo - poliziotto eroe Che ha evitato la strage. Cosa ha fatto : Sono venuto qui per accertare personalmente le conseguenze sulle persone, le cose e i luoghi e posso dire che, rispetto a quelle che potevano essere, possiamo ritenerci fortunati. E’ una tragedia senza dubbio, ma i feriti sono in via di guarigione, la situazione è sotto controllo. Ringrazio la macchina dei soccorsi che è stata fantastica, e il personale sanitario”. Così il premier Giuseppe Conte, all’uscita dall’ospedale ...

Bologna - ecco cosa resta dopo l’esplosione : i vigili del fuoco al lavoro per raffreddare l’area. Continuano le ricerChe : È stato spento l’incendio provocato dall’incidente fra un’autocisterna che trasportava gpl e alcune auto. I vigili del fuoco stanno raffreddando l’area per rendere più fattibili gli interventi. Sono rimasti a lavoro soprattutto le unità cinofile e gli operatori ‘Usar’, ovvero i soccorritori che si occupano di ricerca e salvataggio in ambienti urbani. L’obiettivo, a quasi tre ore dall’incidente, è capire se ci sono altre ...

Fascetti : 'Prima Che il Napoli si capisca ci vorrà tempo - Ancelotti deve cambiare qualcosa' : Lunga chiacchierata con Eugenio Fascetti ai microfoni di Rmc Sport che ha commentato il ko contro il Liverpool 'Al ko col Liverpool non darei troppo peso. Se prendi gol all'inizio in contropiede loro possono farti poi male. E' un gruppo che per tre anni è stato ...

Cosa sono i cibi fermentati e perché fanno bene? 5 passi per scoprire la cucina con i batteri : La fermentazione è un processo che può essere esteso a molti alimenti, tutto beneficio della nostra salute. Lo spiega Sandor Ellix Zats, nel libro 'Il Mondo della Fermentazione'

Cibi fermentati : cosa sono e perché fanno bene alla salute : In ogni boccone che mangiamo ci sono batteri microscopici e funghi. Nonostante saponi antibatterici, creme antimicotiche e medicine antibiotiche, non c'è modo di sfuggire loro. E forse non sempre è un male. Oggi sappiamo infatti che i batteri sono essenziali per la nostra vita.Il microbiota, ovvero l'insieme dei batteri buoni e cattivi che vivono nella nostra pancia, digerisce il cibo, ci protegge da organismi potenzialmente ...