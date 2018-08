Champions | il Paok ribalta Carrera Salisburgo facile sullo Shkendija

Pronostico PAOK vs Spartak Mosca - Champions League 8-8-2018 e Analisi : Champions League, Andata terzo turno, Analisi e Pronostico di PAOK-Spartak Mosca, mercoledì 8 agosto 2018. Carrera troverà un clima infuocato a Salonicco. PAOK-Spartak Mosca, mercoledì 8 agosto. I vice campioni di Grecia affrontano la terza classificata in Russia nell’andata del terzo turno in programma al Toumba Stadium di Salonicco. Analisi e Pronostico del match. Come arrivano PAOK e Spartak Mosca? Il PAOK ha eliminato il Basilea ...

Champions League : Roma in seconda fascia ai sorteggi grazie a Basilea-Paok : La Roma sarà in seconda fascia nel sorteggio della fase a gironi di Champions, previsto per il 30 agosto. La conferma è arrivata stasera, dopo l'eliminazione del Basilea nel secondo playoff. Netto il ...