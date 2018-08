“C’è una taglia su di lui | potrebbe essere in Italia” Allarme choc È tra i latitanti

caffeinamagazine

(Di mercoledì 8 agosto 2018) L’Italia è di nuovo piombata all’interno di una vera e propria caccia all’uomo. Ricordare cosa accadde con Ivan il Russo? Bene, ci risiamo: foto segnaletiche sparse ovunque, dettagli importanti e soprattutto unasulla sua testa: come nei film. Si tratta di trovare e arrestare Shane O’Brian, criminale irlandese nella lista deipiù pericolosi d’Europa, il qualeproprio in Italia. Accusato di aver brutalmente assassinato un 21enne in un pub di Londra, è in fuga da due anni e usa un ‘alias’, ovvero una falsa identità, italiano: Enzo Melloncelli. Con questo nome, infatti, è stato intercettato in Italia, dove si è già nascosto per un periodo. Su di lui pende unadi 50mila euro. A tanto, infatti, corrisponde la ricompensa messa a disposizione da Scotland Yard per chiunque fornisca informazioni che possano ...