Cdm : via libera al ddl antiviolenza - pene più pesanti per aggressioni in ospedale : Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al ddl che prevede nuove misure contro gli episodi di violenza ai danni di medici e sanitari. Il provvedimento prevede l'inasprimento delle pene per gli ...

Cdm - via libera al Milleproroghe. Conte : "Per Bcc rinvio di sei mesi" : Secondo il ministro dell'Economia Giovanni Tria , con il provvedimento 'viene rafforzato il mantenimento effettivo del carattere di credito cooperativo' delle Bcc, 'il carattere mutualistico di ...

DECRETO DIGNITÀ - VIA LIBERA Cdm/ Video - Di Maio contro Jobs Act : i dubbi di Fnsi e Confartigianato Veneto : Di Maio, DECRETO DIGNITÀ contro Jobs Act: le misure approvate nel consiglio dei ministri, ma Salvini preferisce assistere al Palio di Siena. Critiche bipartisan sul provvedimento.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 14:36:00 GMT)

Decreto dignità - via libera in Cdm. Ecco cosa prevede : Il Decreto dignità ha ricevuto il via libera del Consiglio dei ministri, che su proposta del premier Giuseppe Conte e del ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio, ha approvato ieri sera il Decreto legge che introduce misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. “Avevamo promesso guerra al precariato, alla burocrazia al gioco d’azzardo e alle delocalizzazione, lo abbiamo detto e lo abbiamo fatto” ha ...

Dl dignità - c'è via libera del Cdm Di Maio : 'Waterloo del precariato' Ecco cosa prevede il decreto : Restano le sanzioni da 100mila a 500mila euro per chi viola il divieto durante spettacoli dedicati ai minori. Salve dallo stop le lotterie a estrazione differita, come la Lotteria Italia, e i ...

Libia - via libera del Cdm al decreto : motovedette e 1 - 4 milioni di aiuti : Via libera del cdm all'invio di motovedette in Libia. Il decreto prevede dieci motovedette, due unità navali da 27 metri, manutenzione e formazione del personale, come annunciato una settimana fa dal ...

Decreto dignità - via libera del Cdm. Tutte le novità nell'ultima bozza : Stretta contro le delocalizzazioni nei paesi extra Ue, e ai contratti a termine A maggio balzo degli occupati. Record contratti a termine, Di Maio: "Non è da celebrare"

Decreto Dignità - via libera del Cdm : 22.59 Sì del Consiglio dei ministri al Decreto Dignità.Tra le novità:i contratti di lavoro a termine non possono durare più di 24 mesi e dopo i primi 12 devono essere giustificati dalle causali; a ogni rinnovo costeranno lo 0,5% in più. Poi, l'indennizzo di licenziamento passa da un minimo di 6 mensilità a un massimo di 36. Le misure non valgono per la pubblica amministrazione. Ok dal CdM anche al Decreto che consente l'invio di 12 nuove ...

Via libera del Cdm al decreto Dignità : Multa per le imprese che “delocalizzano” entro 5 anni dai benefici economici verso un paese extracomunitario

Decreto dignità - via libera del Cdm : guerra al precariato - contratti a termine ridotti a 24 mesi : E' arrivato al Consiglio dei ministri il Decreto dignità promesso da Luigi Di Maio, che potrebbe vedere la luce oggi. Lo ha annunciato Il vice premier e ministro del Lavoro e dello...

Fattura elettronica carburanti - via libera del Cdm a rinvio a gennaio : Teleborsa, - Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto legge che introduce disposizioni urgenti relativamente agli obblighi di f atturazione elettronica per le cessioni di carburante . In ...

